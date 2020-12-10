Gazeteniz vatandaşa sordu! Asgari ücret ne kadar olmalı?

Yeni yılın yaklaşmasıyla gündemde yer alan asgari ücret zammı hakkında geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir açıklama gerçekleştirdi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Bu kapsamda gazetemiz olarak merak edilen asgari ücret zammı ile ilgili vatandaşa düşüncelerini sorduk.

"ASGARİ ÜCRET VERGİLERİ DÜŞMELİ"

Adnan Şafak, "Ben işçiyim 25 senedir fabrikada çalışıyorum. Asgari ücret yetersiz. Vergiler düşürülecekse 3500 TL yeterli olabilir ama vergiler düşürülmediği takdirde Asgari ücretin 5000TL olması gerekiyor. Çekirdek bir aile bile 4000TL ile anca geçiniyor. Kalabalık kirada olan aileler asgari ücretle geçinemez. İki kişi aynı evde asgari ücretle çalışırken bile zor geçiniyor. Vergilerin düşmesi gerek" şeklinde konuştu.

"GEÇİNEBİLMEK İÇİN 4 BİN TL OLMALI"

Mehmet İyi, "Asgari ücret en az 4 bin olmalı. İnsanlar üç kişi çalışıyor yine geçinemiyor. Kira fiyatları yüksek. Çocuklu bir aile babası tek kişi çalışıyorsa asgari ücretle nasıl geçinecek. Dolarla mı çalışıyorsun diyorlar her şeyi dolar üzerinden alıyoruz market fiyatları ortada. Bu şartlarda insanların geçinmesi çok zor" dedi.

"ASGARİ ÜCRET ÇOK DÜŞÜK"

Coşkun Kaya, "Asgari ücretle çalışan bir insan adına konuşuyorum. Asgari ücretle bir ailenin geçinmesi çok zor. Her şeye zam geldi zaten, her şeyi zamlı alıyoruz. Dolar bir inip bir çıkıyor fiyatlar çok yüksek. İnsanın 2 bin 324 TL ile geçinmesi imkansız. Yani kendine zor yeten bir ücret ailesini nasıl geçindirecek. Normal şartlarda bir ailenin geçinebilmesi için evine 5 bin civarı para girmeli" dedi.

"ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNİLMİYOR"

Emekli Reyhan Ak, "Ben 2 bin 100 TL emekli maaş alıyorum. Eşim asgari ücretle çalışıyor ve yetmiyor ek işe giriyor. Asgari ücretin şu an kimseye yettiğini düşünmüyorum bir aile kendini zor geçindiriyor. Bir de evi olmayan insanlar var kira da olup asgari ücretle geçinebilmek mümkün değil zaten maaşın yarısı kiraya gidiyor ev erzak çocuk okutuyorsa bir de bu insan ya da bebeği varsa ne olacak. Asgari ücretin artması gerek" dedi.

"ŞU ANKİNİN İKİ KATI OLMALI"

Bir başka vatandaşımız Gönül Çelebi ise, "Asgari ücretle bir ailenin geçinebilmesi için Asgari ücretin 5 bin TL olması gerekiyor. Sadece asgari ücretle kirada oturarak geçinilmez. Emekli maaşlarının 3 bin 500 asgari ücretin ise şuankinin iki katı civarı olması gerek. İnsanlar bu dönemde şimdiki asgari ücretle geçinemiyor" dedi.

"3 BİN OLMALI"

Gazetemize konuşan Burak Aydın ise, "Asgari ücret çok düşük bir rakam şuan bu şartlarda insanların geçinmesi zor ama işverenleri de düşünmek gerek ona göre bir şeyler ayarlanmalı. En uygunu şuan 3 bin civarı şu ankinden yükseğe çıkartılmalı" dedi.

"AİLE İÇİN 4 BİN OLMALI"

Asgari ücretle çalışan Atakan Kızılkaya, "Ücretlerin artması gerek. Şuanki rakam düşük. Gençler olarak o kadar sıkıntıya girmiyoruz ama asgari ücretle çalışıp bir aile geçindiren insanlar için büyük sıkıntı. Bir ailenin Asgari ücretle geçinebilmesi için en az 4 bin tl almalı. Yani aileleri düşünerek zam yapılmalı" ifadelerini kullandı.

"ÇEKİRDEK AİLE ZOR GEÇİNİYOR"

Ayşe Toprakoğlu, "Eşim ve ben asgari ücretle çalışıyoruz yine de geçinemiyoruz. İki kişi çalışmamıza rağmen zor geçiniyoruz. Çekirdek aileyiz bir çocuğumuz var yani zor. Zam bekliyoruz yani kesinlikle 3 bini bulmalı" ifadelerini kullandı.

"3 BİN OLURSA RAHATLARIZ"

Asgari ücretle çalışan Fatih Biçer ise," Tabiki daha fazla olmasını isteriz ama 3 bini bulsa en azından rahatlatır. En az ücret 3 bin olmalı. Asgari ücretle insan kendini zor geçindiriyor yani bir birikim yapması imkansız. Yani 3 bin olursa seviniriz şu an ümidim yok" dedi.

"YARI AÇ YARI TOK"

Gazetemize konuşan Zeynep Biçer ise, "Ben asgari ücret almıyorum ama asgari ücretin insanlara yeterli olduğunu düşünmüyorum. Zam gelmeli. Tek kişi olsa ancak geçinir. Bir aile asgari ücretle şuan geçinemez. Tek kişi bile yarı aç yarı tok" dedi.

“ASGARİ ÜCRET ÇOK DÜŞÜK”

Bir başka vatandaşımız Zeynep Gülçokluk ise, "Ben şu an çalışmıyorum. Asgari ücretin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Biz genciz ailemizle yaşıyoruz asgari ücret sorun olmaz ama aile kuran insanlar var bu sebeple asgari ücret çok düşük" dedi