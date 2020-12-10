Messenger ve Instagram çöktü

Facebook bugün bir açıklama yaptı. Şirket, mesajlaşma uygulaması Messenger ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram’ın çöktüğünü açıkladı. Şirket Workplace hizmetine de erişim sorunu yaşandığını duyurdu. Şirket sözcüsü, “Elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde bunların eskisi gibi çalışması için çabalarımızı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.
Messenger için 1800’den fazla şikayet aldıklarını belirten Facebook, Instagram için de 350 şikayet aldıklarını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.