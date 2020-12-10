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10 Ara 2020 - 15:51- Teknoloji G: 10 Ara 2020 - 15:53

Messenger ve Instagram çöktü

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Facebook bugün bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şirket bünyesindeki mesajlaşma uygulaması Messenger ve fotoğraf paylaşma platformu Instagram'ın çöktüğü belirtildi.
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Facebook bugün bir açıklama yaptı. Şirket, mesajlaşma uygulaması Messenger ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram’ın çöktüğünü açıkladı. Şirket Workplace hizmetine de erişim sorunu yaşandığını duyurdu. Şirket sözcüsü, “Elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde bunların eskisi gibi çalışması için çabalarımızı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

Messenger için 1800’den fazla şikayet aldıklarını belirten Facebook, Instagram için de 350 şikayet aldıklarını açıkladı.
# açıklama

10 Ara 2020 - 15:51 - Teknoloji

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