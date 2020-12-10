Çakar: Asgari ücret en büyük insan hakları sorunudur

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü nedeni ile açıklama yayınladı. Çakar, yayınladığı açıklamada AKP hükümetinin 18 yıldır anti demokratik yöntemler ve baskıcı uygulamalar ile hak ve özgürlüklerin ayaklar altına alındığını ifade etti. Çakar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bilindiği gibi demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından birisi bireyin kendi hak ve özgürlüklerine sahip çıkma konusundaki azim ve kararlığıdır. Ama ne yazık ki AKP hükümetlerinin 18 yıldır uyguladığı anti demokratik, özgürlükleri kısıtlayan ve demokratik bilinci yok sayan baskıcı uygulamaları bireyin hak ve özgürlüklerini yok etmiş, ayaklar altına almıştır.

“HAK VE ÖZGÜRLÜKLER GASP EDİLDİ”

AKP hükümetlerinin görevde kaldığı her yıl ülkemizde insan hakları ve özgürlük ihlalleri ne yazıktır ki artarak devam etmektedir. Basın mensupları, bürokratlar, iş adamları, akademisyenler, öğrenciler, sivil toplum üyeleri çeşitli baskı ve sindirmelere maruz kalmış, yargısız infazlar, uzun ve haksız tutukluluklar sonucunda hak ve özgürlükler gasp edilmiştir. İnsan hakları haftasında hatırlanması gereken bir önemli ihlal de, devletin sosyal devlet olmaktan doğan görevlerini yerine getirmemesidir.

“EN BÜYÜK İNSAN HAKLARI SORUNU”

Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu ve milyonlarca eğitimli işsizin bulunduğu düşünülürse karşımızdaki tablo en önemli insan hakları sorunudur. Devletin sosyal devlet ilkelerini yerine getirmemesi 21. Yüzyılın en önemli insan hakları sorunu haline gelmiştir. Bu düşüncelerle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü gönülden kutluyor, sevginin, barışın, insan hakları ve demokrasinin egemen olduğu bir Dünya, bir Türkiye özlemiyle saygılarımı sunuyorum” dedi.