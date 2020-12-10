Gölcük Ulaşlı'da ikamet eden Nurettin Bayraktar'ın oğlu Yüksel ve Oğuz Bayraktar'ın abileri, Seçkin ve Ezgi Bayraktar'ın babası Yılmaz Bayraktar vefat etti. Merhumun cenaze namazı bugün evinin önünden kaldırıldı.