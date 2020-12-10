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10 Ara 2020 - 16:29- Gündem G: 10 Ara 2020 - 16:34

Yılmaz Bayraktar vefat etti

Gölcük Ulaşlı'da ikamet eden Yılmaz Bayraktar hayatını kaybetti
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Gölcük Ulaşlı'da ikamet eden Nurettin Bayraktar'ın oğlu Yüksel ve Oğuz Bayraktar'ın abileri, Seçkin ve Ezgi Bayraktar'ın babası Yılmaz Bayraktar vefat etti. Merhumun cenaze namazı bugün evinin önünden kaldırıldı.
# Gölcük

10 Ara 2020 - 16:29 - Gündem

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