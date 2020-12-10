Esnaf kişi kısıtlaması ve kurulan bariyere tepkili

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını kapsamında yaya yoğunluğu ile bulaş riskini düşürebilmek amacıyla İzmit’in en işlek caddelerinden olan Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi’ne kişi sınırlaması getirdi. Kuruldan önceki akşam alınan karar ile birlikte cadde üzerinde bulunan işyeri çalışanları hariç, Fethiye Caddesi’nde en fazla 720, İstiklal Caddesi’nde ise en fazla 780 kişi aynı anda bulunabilecek. İzmit Kaymakamlığınca, giriş ve çıkışlardaki kişi sayısının, barikatlarda görevli kişiler aracılığıyla bir yazılım üzerinden takip edileceği belirtildi.

ESNAF ŞAŞKIN

Valiliğin aldığı karar ile birlikte cadde giriş ve çıkışlarına barikatlar konuldu. Barikat başında bulunan İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri ve emniyet güçleri caddede denetime başladı. Yazılım henüz devreye girmediği için zabıta ve emniyet ekipleri göz kararı ile alınıyor. Kişi sayısı metrekare hesabına göre yapıldığı için İzmit Belediyesi zabıta ekipleri caddelerde bulunan stant ve araçları kaldırdı. Sabah saatlerinde işyerlerini açmak için caddeye giden esnaf barikatları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

“HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALI”

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan İzmit Simit Fırını sahibi Hekim Kara, “İnsan sağlığı her şeyden önemli. Sıkı tedbirlerin gelmesi şart. Biz esnaflar olarak etkileneceğiz ama herkesin taşın altında elini sokması lazım” dedi. Belirlenen yardım miktarının ise şaka gibi olduğunu söyleyen Kara, “Esnaf yardım paketi, geçimini sağlayamayan esnaf için. Bin lira destek insana şaka gibi geliyor. Kiralar çok yüksek. Bir kira bedeli bile değil. Bu konuda devletimizden destek bekliyoruz. Belediyelerin desteklerini arttırması lazım” dedi.

“MÜŞTERİ KAPIDA MI BEKLEYECEK?”

Cadde üzerinde bulunan telefon bayisi yetkilisi Osman Eğrici ise caddede zaten belirlenen sayı kadar insan olmadığını ifade etti. Pandemi nedeni ile caddede insan sayısını azaldığını ifade eden Eğrici, “En fazla yazın olur. Öğleden sonra belki daha kalabalık olur. Pandemi zaten işlerimizi etkiledi. Gelecek müşteri kapıda mı bekleyecek” şeklinde konuştu.

“O YOĞUNLUK BU CADDEDE YOK”

Yıldız Ayakkabı’nın sahibi Mustafa Yıldız, “Anladığım kadarıyla caddeye belli sayıda kişi alınacak. Mutlaka güzel bir uygulamadır ama belirlenen rakamlar saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında oluyor. Denetimler sadece bu saat aralığında olsa yeterli. Pandemi döneminde esnaf olarak zor günler geçirdik. Eğer yapılan bu uygulama pandemiyi bitirecekse yapılsın. Bu işi bitirmemiz lazım, ne kadar uzun sürerse esnaf perişan olacak. Zaten işler yarı yarıya düştü” dedi.

“BARİKATI GÖRENLER CADDEYE GİRMEYEBİLİR”

İstiklal Caddesi’nde bulunan Emre Giyim’in sahibi Hikmet Ertuğran, “Nasıl bir sistem olduğunu bilmiyoruz. Zararlı mı değil mi ilerleyen zamanda göreceğiz. Zaten caddede insan sayısı az. Gelen müşteri sayısı da az. Gerekli bir uygulama olmayabilir. İşlerimizi etkileyebilir. Barikatı gören insanlar caddelere girmek istemeyebilir” dedi. Büyükşehir Belediyesini esnaf destek paketi ile ilgili de konuşan Ertuğran, “Gazetelerden duyduk. Başkanımız geldiği zaman veya göüşme yapıldığı zaman anlayacağız” ifadelerini kullandı.

“KİŞİ KİŞİ SAYARAK OLMAZ”

Güloğlu Tan Pide Salonu’nun sahibi Yunus Tan ise, “Pandemi zaten işimiz etkiledi. Hükümet böyle kararlar almamalı. Oldu olacak direkt dükkanları kapatsın. Bu kararlarla bu süreç olmaz artık. Hükümet vergi istiyor para istiyor ama biz de iflas ettik. Hükümet destek verecek. Ödeyecek olduğumuz kredileri geri atacak hükümet bunu yapmalı. Bunları yapmak problem değil. Kişi kişi sayarak olmaz. Millet öldü esnaf, patladı sonra buraya 700 kişi alacağız diyorlar. Bence çok yanlış” şeklinde tepki gösterdi.

“BARİKAT KOYMAK NE DEMEK?”

Kişi sınırlamasının çözüm olmayacağını ifade eden Birinciler Kuyumculuk sahibi ve DEVA Partisi İl Yöneticisi Utku Birinci ise, “Az kişi ile bu esnaf kirasını vergisini nasıl ödeyecek. Vali Bey karar oy birliği ile alındı demiş. Neye göre oy birliği? Barikat koymak ne demek, suçlu muyuz biz? Bizim insanımız barikatı gördü mü caddeye girmez” dedi. Büyükşehir’in esnaf için ayırdığı miktarı eleştiren Birinci, “10 bin liranın altında kira veren yok. Esnafa diyecekler ki sizden vergi almıyorum, sigortayı yarıya çektim hiçbir esnaf ağzını açmaz” dedi