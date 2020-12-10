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10 Ara 2020 - 20:33- Eğitim G: 10 Ara 2020 - 20:36

Özel bakım ve rehabilitasyon merkezi karantinaya alındı

Körfez'de, özel  bakım ve rehabilitasyon merkezinde bazı hastaların koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 6’sı personel 78 kişi karantinaya alındı.

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Körfez Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan özel yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde bazı hastaların şikayeti üzerine koronavirüs testi yapıldı. Hastaların bazılarının testinin pozitif çıkması nedeniyle, bakım merkezine filyasyon ekipleri geldi. İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden gelen filyasyon ekibi, rehabilitasyon merkezi içerisinde çalışmasını tamamladıktan sonra, bakım merkezinde 6’sı personel 78 kişi karantinaya alındı. Hastaların acil durumlar dışında bulundukları odalardan çıkmaları kısıtlanırken, bakım merkezine giriş- çıkışlar yasaklandı.
# koronavirüs

10 Ara 2020 - 20:33 - Eğitim

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