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10 Ara 2020 - 20:55- Spor G: 10 Ara 2020 - 20:56

Yetişken’den Aktürk’e teşekkür ziyareti

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ata Yetişken, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk’ü makamında ziyaret etti. Yetişke...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ata Yetişken, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk’ü makamında ziyaret etti. Yetişken, Aktürk’e İzmit’te düzenlenen sürat pateni şampiyonasına katılımlarından ötürü teşekkür etti ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu’nun bir sezonunu anlattığı dergisini takdim etti. Aktürk de nazik ziyaretlerinden ötürü Yetişken’e teşekkür ederken, buz sporlarına olan ilginin yüksek olduğu Kocaeli’de buz sporlarının gelişimi için emek veren tüm paydaşları kutladı.
# Kocaeli, İzmit, Spor

10 Ara 2020 - 20:55 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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