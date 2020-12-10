Büyükakın’dan kiracılara müjde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde kepenk kapatnak zorunda kalan esnaflara verdiği desteğe her gün bir yenisini ekliyor. Büyükşehir’e ait işyerlerinde kiracı olan esnaflardan kira alınmaması için Başkan Tahir Büyükakın harekete geçti. Başkan Büyükakın, ilgili yazıyı konunun çözülmesi amacıyla meclise sevk etti.

KONU MECLİSTE GÖRÜŞÜLECEK

Koronavirüsten etkilenen esnaf Kocaeli Büyükşehir Beledyesi’nin destek paketleriyle nefes alacak. Esnafa verilecek 30 milyonluk destek paketini açıklayan Başkan Tahir Büyükakın, Büyükşehir’e ait işyerlerinde kiracı olan esnaflardan kira alınmaması için konuyu Büyükşehir Meclisi’ne getiriyor. Başkan Büyükakın, süre ve şartların meclisçe belirlenmesi amacıyla gönderdiği yazıda şu ifadeleri kullandı: “Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler kapsamında, geçici olarak faaliyeti durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte koronavirüs pandemisi sebebiyle uygulanan önlemler sonucunda, pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil edilmesi gereken kira bedellerinde indirim veya ertelenmesi, faaliyeti durdurulan veya kısıtlamalar nedeniyle faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunamadıkları sürelere ait kira bedellerinin tahsil edilmemesi, sözleşme sürelerinin uzatılması, hususlarında süre ve şartların meclisce belirlenmesi amacıyla yazımızın Meclise havalesini olurlarınıza arz ederim”

Bülten No: 1845

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