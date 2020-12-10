Kocaelispor ve Belediye Derincespor’dan Hamza Bebek’e destek

Üniversiteli Kocaelisporlular da Hamza Bebek için canlı yayın düzenledi. Üni Hodrimeydan Başkanı Enes Taban ve yöneticilerden Berat Şuekinci’nin moderatörlüğünde düzenlenen kampanyaya destek veren kulüplerden arasında Kocaelispor ve Belediye Derincespor oldu. Kulübün Basın Sözcüleri Abdülkadir Yılmaz ve Haşmet Uçar canlı yayına bağlandı.

TABLETİNİ AÇIK ARTIRMAYA BIRAKTI

Yılmaz Kocaelispor yönetimi olarak 15 bin, Uçar da Belediye Derincespor yönetimi olarak Hamza Bebek için 10 bin liralık bağışta bulunduklarını belirtti. Öte yandan Hodri Meydan Derneği 3 bin, Kocaelisporlu iş insanı Engin Kara 2 bin lira ile destek verdi. Çok sayıda Kocaelispor taraftarı da kampanyaya destek olarak katılım sağlarken, Kocaelisporlu taraftarlardan Yusuf Şahin tabletini Hamza Bebek için açık arttırmaya açtı. Almanya’dan kadın bir Kocaelispor taraftarı 500 Euro verdi ve “Tablet Yusuf da kalabilir, bağışı onun adına Hamza Bebek’e veriyorum” ifadesini kullandı.