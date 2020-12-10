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10 Ara 2020 - 22:04- Gündem G: 10 Ara 2020 - 22:09

Koronavirüs vaka sayısı ilk kez açıkladı

Sağlık Bakanlığı 29 Temmuz'dan bu yana toplam vaka sayısını ilk kez açıkladı. Buna göre; ülkemizde salgının başından bu yana 1 milyon 748 bin 567 vaka görüldü. Geriye dönük vakaların açıklanmasıyla birlikte Türkiye, dünya genelinde en çok vaka görülen 8'inci ülke oldu.

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Sağlık Bakanlığı, geriye dönük  koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı. 10 Aralık Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'na eklenen verilere göre; toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.

TÜRKİYE, EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 8'İNCİ ÜLKE OLDU

Bakanlığın geriye dönük verileri açıklamasıyla birlikte, Türkiye'nin dünya genelinde toplam vaka sayısındaki sıralaması da değişti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, Türkiye, 1 milyon 725 bin 473 vaka bulunan İspanya'yı geride bırakarak en çok vaka görülen 8'inci ülke oldu.

EN ÇOK VAKA ABD'DE GÖRÜLDÜ

Worldometers'in verilerine göre, dünya üzerinde en çok vaka sayısına sahip ülke ABD. ABD'de toplam 15 milyon 872 bin 400 vaka bulunuyor. Koronadan kaynaklı can kaybı ise 297 bin 632. ABD'yi ise Hindistan takip ediyor. Hindistan'da son 24 saat içinde 20 bin 966 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısı 9 milyon 783 bin 292'ye yükseldi. Ölenlerin sayısı ise 270 artarak 142 bin 5 oldu. Dünya genelinde en çok vaka sayısına sahip üçüncü ülke olan Brezilya'da ise 6 milyon 735 bin 373 vaka bulunuyor. Brezilya'yı takip eden Rusya'da ise 2 milyon 569 bin 126 koronavirüs vakası var. Beşinci sırada yer alan Fransa'dan 2 milyon 324 bin 216 vaka bildirilirken, altıncı sıradaki Birleşik Krallık'ta 1 milyon 787 bin 783, yedinci sıradaki İtalya'da ise 1 milyon 787 bin 147 vaka bulunuyor. İtalya'nın ardından en çok vaka sayısına sahip ülke ise Türkiye.
# koronavirüs

10 Ara 2020 - 22:04 - Gündem

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