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11 Ara 2020 - 09:29- Asayiş G: 11 Ara 2020 - 09:33

'Yol verme' kavgasında bıçaklandı

Körfez'de, yol verme nedeniyle çıkan kavgada Ertuğrul B. (19) bıçaklandı. Karnından yaralanan genç tedaviye alınırken, Polis, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı
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Olay, akşam saatlerinde, Körfez Yeni Yalı Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, iki araç sürücüsü yol verme meselesi yüzünden araçlarından inerek tartışmaya başladı. Bu sırada aracından bıçak alan kişi, tartıştığı Ertuğrul B.’yi bıçaklayıp, aracına binerek kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri karın bölgesinden bıçaklanan Ertuğrul B.’yi ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, aracının plakasını belirlediği saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
# Derince, eğitim

11 Ara 2020 - 09:29 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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