Dolandırıcılıkta çığır açmıştı polise yakalandı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.
Son dönemde vatandaşlara WhatsApp uygulaması üzerinden "+1" ile başlayan yabancı numarayla kendisini Instagram destek ekibi olarak tanıtıp doğrulama kodu isteyen dolandırıcılık şüphelisi tespit edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.S'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Açıklamada, Türk Polis Teşkilatının suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda sürdürdüğü gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.