Erdoğan'dan "Kısıtlamalar genişleyecek mi?" sorusuna yanıt

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Dağlık Karabağ'daki zafer dolayısıyla düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, hem iç hem de dış politika, korona süreci ve ekonomi ile ilgili gelişmelere dair önemli mesajlar da verdi.

BİLİM KURULU'NUN TAVSİYELERİNE UYULUYOR

Gazetecilerden birinin "Hafta sonu kısıtlaması var ama genişlemesi söz konusu olabilir mi? Bazı bilim insanları vaka sayısının azaltılması için tamamen kapanmadan, 14 günlük bir sokak kısıtlamasından bahsediyor" sorusuna Erdoğan'ın yanıtı şu şekilde oldu: "Bizim Bilim Kurulunda öyle bir şey yok. Bizim Bilim Kurulu'nun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani cuma akşamı 9'dan itibaren pazartesi sabahı 5'e kadar eve kapanalım. Dediği bu. Buna uyuyoruz"

"İNŞALLAH AŞI OLACAĞIM"

Kovid-19 aşısının yan etkilerinden endişe edenlerin olduğunun hatırlatılması üzerine ise Erdoğan, "Ben inşallah başladığımızda aşıyı olacağım" dedi.

"ÇİN AŞISINI YAPAN FİRMA, DÜNYAYA KENDİNİ İSPATLAMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çin aşısıyla ilgili endişeleri giderecek bir mesajınız da olur mu?" sorusuna ise şu ifadelerle yanıt verdi: "Şu anda biz Çin'le bu anlaşmayı yaptık. Çin'deki bu firma da dünyada kendini ispatlamış bir firma. Bunun dışında kendi çalışmamız var biliyorsunuz. Bir de malum Almanya'daki iki Türk'ün, yani Uğur Bey ve eşi Özlem Hanım'ın beraber yaptığı çalışma var; BionTech ve Pfizer çalışması. Üçlemiş olacağız o zaman ama ilk etapta elimize geçecek olan bu Çin'deki firmanın aşıları. Oradan gelecek olan ilk aşılarla adımı inşallah atalım diyoruz"

"İNŞALLAH OLUMLU NETİCE KISA ZAMANDA KENDİNİ GÖSTERECEK"

Erdoğan, kendisine yöneltilen " Koronavirüs bulaşma sayıları yüksek seyrediyor. Tedbirleri gözden geçirme düşünceniz var mı?" sorusuna ise "Bilim Kurulumuz bu konuda son durumu değerlendirmek üzere sürekli toplanıyor. Fakat şu anda dünyanın her yerinde maalesef ciddi bir sıkıntı var. Tabi biz artık özellikle aşılara adeta endekslendik. Biliyorsunuz şu anda Çin'den ilk etapta 10 milyon doz aşı gelecek, bunu 50 milyona tamamlayacağız. Bunların ödeme planıyla ilgili imzayı da atmış durumdayım. Bu uygulamadan sonra temenni ederiz ki inşallah alınacak olumlu netice zaten kısa zamanda kendini gösterecektir.

"TOPLU BULUŞMALAR İÇİN BAKANLIĞIMIZ ÇOK KARARLI"

Ama bütün mesele burada gerek gönüllülük konusuna hassasiyet gösterilmesi gerek 65 yaş üstü ile ilgili planlamalarımıza halkımızın uymasıdır. Bütün bunların dışında yine bir başka olay da şu anda cuma akşamından başlayıp pazartesi sabahına kadar yaptığımız uygulamaya halkımızın uymasıdır. Burada tereddütsüz bir ilgi alaka bekliyoruz. Çünkü Bilim Kurulumuzun da tavsiyesi; "evimizde bulunmaktan başka şu an çıkış yolumuz yok" diyorlar. Bir de tabi zaman zaman maalesef bazı yerlerde toplu bulunmalar var ki bu konuda da İçişleri Bakanlığımız çok kararlı.

"KENDİ KENDİNİN KATİLİ OLUYORSUN"

Yine söylüyorum; özellikle bu süreç içerisinde sigara, nargile içenlere, bunların hastalarına tavsiyem bunlardan kaçınmalarıdır. Çünkü sigara da nargile de akciğerin bir numaralı düşmanıdır. Yani doktorlar nereye bakıyor? Akciğer tutulmasına bakıyor. Yani orada bir tutulma varsa diyor ki bu ağıra gidiyor, sıkıntı var. Şimdi buna da benim vatandaşımın dikkat etmesi lazım. İçme şu meredi ya! Sigarayı, nargileyi içme! Kendi kendinin katili oluyorsun" sözleriyle yanıt verdi.