Kocaeli’de sokak köpekleri iğne ile öldürüldü!

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 3 sokak köpeği, sırtlarındaki iğnelerle birlikte ölü olarak bulundu. Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde köpeklerin sırtlarında iğne olduğu belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ölü halde bulunan 3 köpek, araçla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. Hayvanların ölümüne neden olduğu değerlendirilen iğneler ise polis ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı.
“İĞNELERLE KATLEDİLMİŞ"
Ölen köpeklerin yanına gelen çevredeki vatandaşlar ve Kocaeli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyeleri gözyaşlarına boğuldu. Öldürülen hayvanların zararsız olduğunu söyleyen Kocaeli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, “Sabah telefonuma hayvanların öldürüldüğü yönünde bilgiler geldi. Bu köpek 15 yaşında en masum hayvandı. Yatıyor, sandım. Bu hayvanların hepsi bizim kontrolümüz altında. Bir sıkıntı olduğu zaman belediyeler bize haber verir, bizden habersiz toplama yapmaz. Kimseye havlamayan Yahyakaptan’ın sevgilisi bir köpek. İğne sırtına saplanmış. Yedi aylık bir kızımız vardı, onun cansız bedeni bulundu, Kömür isimli bir köpek de iğnelerle katledilmiş” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Gökhan Ônvural - Bunu yapanların Allah belasını versin ne istiyorsunuz bu canlardan bir an önce yasanin çıkması sart
Objektif - sokak köpekleri büyük bir sorun, bu konuyu birşekilde halledilmesi gerekiyor, devletin ciddi ciddi düşünmesi gerek, sayıları hızlı artıyor ve aç kaldıklarında tehlikeli olabiliyorlar, şehirde insana ormanda vahşi hayvanlara zarar veriyorlar, bu konunun kökten çözülmesi gerekiyor, ya hepsi barınağa yada hayvanseverler evlerine alacak.
Kocaelili1 - Bu sokak hayvanlarına neden büyük bir çiflik yapılmaz ki ? Sokakta aç perişan kendi hallerinde kışın soğukta yazın susuz aç sokaklarda rızkını arayıp duruyorlar . Lütfen bu hayvancıklar için büyük çiflikler yapılsın ve bu hayvanların tüm ihtiyaçları o şehir tarafından bir fon oluşturulup oradan karşılansın . yazık hayvanlara
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.