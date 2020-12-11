Emekli bekçi koronavirüse yenildi 

İzmit Terzibayırı Mahallesinde ikamet eden Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden emekli eski bekçilerden Nejdet Yavuz (70) akciğer ve solunum rahatsızlıklarına bağlı Covid-19 nedeniyle KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi görüyordu. Yaklaşık 9 gündür tedavisi devam eden Yavuz yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 5 çocuk babası olan Nejdet Yavuz’un cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.