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11 Ara 2020 - 13:05- Asayiş G: 11 Ara 2020 - 13:07

Emekli bekçi koronavirüse yenildi 

İzmit Terzibayırı Mahallesinde ikamet eden emekli bekçi Nejdet Yavuz, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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İzmit Terzibayırı Mahallesinde ikamet eden Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden emekli eski bekçilerden Nejdet Yavuz (70) akciğer ve solunum rahatsızlıklarına bağlı Covid-19 nedeniyle KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi görüyordu. Yaklaşık 9 gündür tedavisi devam eden Yavuz yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 5 çocuk babası olan Nejdet Yavuz’un cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. 
# İzmit, Kocaeli, çocuk

11 Ara 2020 - 13:05 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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