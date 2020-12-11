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11 Ara 2020 - 13:08- Asayiş G: 11 Ara 2020 - 13:10

Kural ihlali yapan 297 kişiye para cezası 

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 297 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 10 Aralık günü yapılan kontrollerde bin 390 iş yeri denetlenirken 18 bin 85 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 13 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 116 kişiye ve 3 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 17 şahsa ve 1 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 43 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 102 şahsa ve belirtilen saatler dışında faaliyet gösteren 2 iş yerine olmak üzere toplam 297 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 56 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 457 araç ve sürücüsü terminalde yolcu taşımacılığı yapan 74 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 531 araç kontrol edildi. 
# Kocaeli, koronavirüs

11 Ara 2020 - 13:08 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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erol demirbek - ne olacak böyle ceza yaza yaza , başka ülkelerde böyle binlerce yüzbinlerce ceza her gün yazılıyor mu ? acaba . cezayı fırsata çevirmemek lazım halkın zaten imanı gevremiş aç , açıkta , devlet para cezası yerine hapse atsın daha caydırıcı olur ama yapamaz. besleyecek parası olmayabilir . virüs nedeni ile mahkumlar evlerine gönderiliyormuş. TUV ün , müteahhit hemşolarının yüzlerce milyonluk vergileri niye siliniyor , adamlar kazanmışlar vergi tahakkuk etmiş niye siliniyor . ceza yiyen halk yarın bunu demeyecek mi ? halkın yüzlerce lirası neden geri veriliyor ? köylü nün traktörü haciz edilirken mesela

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Aralık 13:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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