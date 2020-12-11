Kural ihlali yapan 297 kişiye para cezası 

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 10 Aralık günü yapılan kontrollerde bin 390 iş yeri denetlenirken 18 bin 85 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 13 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 116 kişiye ve 3 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 17 şahsa ve 1 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 43 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 102 şahsa ve belirtilen saatler dışında faaliyet gösteren 2 iş yerine olmak üzere toplam 297 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 56 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 457 araç ve sürücüsü terminalde yolcu taşımacılığı yapan 74 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 531 araç kontrol edildi.