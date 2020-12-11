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11 Ara 2020 - 13:12- Gündem G: 11 Ara 2020 - 13:16

Kocaelili anne Diyarbakır'da oğlunu bekliyor!

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 467’nci gününe girdi.

İhlas Haber Ajansı
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il Binası önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 467’nci gününde de devam ediyor. Oğlu Eren Yalçın’ın 2015 yılında 17 yaşındayken terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını belirten Fadime Aksu,  Kocaeli’den HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek 467 gündür eylemini sürdürdüğünü söyledi.

"ÇOÇUK KAÇIRANLARDAN BİR ŞEY BEKLEME"

Elinde oğlu Eren Yalçın’ın fotoğrafını taşıyan ve 5 yıldır oğlundan hiçbir haber alamadığını belirten anne Aksu, oğluna teslim ol çağrısında bulunarak, "Oğlum Eren 21 aile şuana kadar evladına kavuştu. Size söylenenlere uymayın kaçın gelin teslim olun. Yavrum oradakiler hepsi yalancı ve sizlere hap yalan söylüyorlar. Polisimize, askerimize kurşun sıkanlar ve çocuk kaçıranlardan bir şey bekleme onlar hep yalancıdır. Benim söylediklerim doğru ve bak ben Diyarbakır’dayım ne olursun yavrum dön gel" dedi.

# Kocaeli, çocuk, aile

11 Ara 2020 - 13:12 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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