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11 Ara 2020 - 13:32- Siyaset G: 11 Ara 2020 - 13:33

Mutlu’dan esnaf destek paketine eleştiri “Şişirilmiş rakamlar”

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın açıkladığı esnaf destek paketinin içinin boş olduğunu ifade ederek, yardım olarak verilecek rakamların şişirildiğini söyledi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu her hafta yaptığı basın toplantılarına pandemi nedeni ile bir süre sosyal medyadan yapma kararı almıştı. Online olarak yapılan toplantıda il Başkanı Mutlu Büyükakın’ın açıkladığı paketin içi boş olduğunu ifade ederek esnafların yaralarını sarmayacağını dile getirdi. Mutlu,  koronavirüs aşısı ile de merak ettiklerini sorarak, belirsizliklerin son bulmasını istedi.

BAL DEMEKLE AĞIZ TATLANMAZ”

Yaşananların normalleştiğini ifade eden Mutlu yaşananların hiç normal olmadığını belirtti. Bir kaosun içinde olduğumuzu söyleyen Mutlu, “Ne var ki yöneticiler bu gerçeği unutturmak için çabalıyorlar. Yaşanan kaosun, krizlerin ekonomik boyutu, sosyal boyutu yokmuş gibi davranarak iktidarda kalma oyunu oynuyorlar. Geçtiğimiz hafta yapıcı bir eleştiri yaptık. Esnafımız can çekişiyor dedik. Pandemi başında milyar dolarlarla pandemi bütçesi yapan ülkelerden söz ettik. Bizim her bir şeyi teğet geçtiğimizi ve bir kahramanlık hikayesi çıkardığımızı anlata anlata inandıracaklarını sandılar. Halbuki bal bal demekle ağız tatlanmaz” ifadelerini kullandı.

ŞİŞİRİLMİŞ RAKAMLAR”

Aylar sürecek salgının sosyal ve ekonomik maliyetini hesaplama görevini iktidarda olduğunu ifade eden Mutlu, “Belirsizlikle, sayılarla, tarihlerle kafa karıştırarak umudu sürece yayarak geçiştiremezsiniz. Bizde vergi ertelemesi, kredi ertelemesi, zam ertelemesi, faiz ertelemesi destek paketi içine alınarak yardım adı altında rakamlanıyor. Siyasi iktidardan öğrenen yerel yönetim de on milyonlar dağıtacakmış gibi paket açıklıyor ama içinde yardım yok, destek yok. Şişirilmiş rakamlar aynı merkezi hükümetin yaptığı zam ertelemeleri, normal süreçte yapılması gereken ve zaten birçok hayır kurumunun bundan çok daha fazlasını yaptığı gıda yardımları, sağlık araç gereçleri, öğrenciye tablet, kitap vesaire” dedi.

KİMSE AYAĞINIZA GELMEYECEK”

Sözlerine devam eden Mutlu, “Açık konuşalım seçik düşünelim beyler. Kimse ayağınıza gelmeyecek. Bu bir seferberlik, hayatta kalma seferberliği. Geçen hafta anlattık, kime ne kadar vereceksiniz. Bir çalışma yaptınız mı? Doğrudan kaynağın hedefinde kimler var. Hangi esnafın ne durumda olduğunu siz planlayacaksınız. Kimse ayağınıza gelmeyecek. Siz bu yüzden yönetimdesiniz. Bu yüzden 3.5 milyar bütçenin başındasınız” şeklinde konuştu.

AŞI SİPARİŞİNDE NEDEN ORTADA YOKUZ”

Açıklamasına aşı gündemi ile devam eden Mutlu şu ifadeleri kullandı: “Aşı takvimimiz olmadığı için pandeminin ne kadar süreceğini de söyleyemiyorsunuz. Hangi aşıyı alacağımızı, ne kadar alacağımızı da söyleyemiyoruz. Bu yüzden de belirsiz günler bizi bekliyor. Hindistan 500 milyon Mısır 30 milyon Avrupa aşısı siparişi verdi. Dünyada vaka sayılarında sekizinci sırada iken neden aşı siparişi konusunda ortada yokuz.

BU KARARI KİMLER VERDİ?

Belgeleri ile cevap verilmesini istiyorum. Avrupa’da izin verilmiş Batılı üç aşı (Biontech, Astra Zeneca, Moderna) için ne zaman, hangi miktarda sipariş verilmiştir. O aşı firmaları ne cevap vermiştir. Mısır, Şili, Meksika, Arjantin, Endonezya ve Peru bile sipariş verip söz almışken biz neden alamıyoruz. Bu kararı kim ya da kimler vermiştir. Aşı takviminde Çin dışında bir seçenek neden düşünülmedi? Çin aşısı Sinovac’tan kaç adet sipariş edildi ve ödeme planı yapıldı mı?”

# destek, koronavirüs, yardım

11 Ara 2020 - 13:32 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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