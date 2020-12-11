İğne ile öldürülen köpekler için ilk açıklama Çakar'dan!

İzmit Yahyakaptan Mahallesi’nde sabah saatlerinde 3 sokak köpeği, sırtlarındaki iğnelerle birlikte ölü olarak bulundu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerde köpeklerin sırtlarında iğne olduğu belirlendi. Hayvanların ölümüne neden olduğu değerlendirilen iğneler ise polis ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı.

“CANİLERİN SONU GELMEMEKTE”

Ülke genelinde büyük tepki çeken olay ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar bir açıklama yaptı. Yaşanan korkunç manzaranın yürekleri dağladığını ifade eden Çakar, “Bizler Hiçbir canlıyı birbirinden ayırt etmiyoruz ve insan da hayvan aynı yaşam hakkına özgürlüğüne sahip olduğu zihniyeti bilinciyle yaşıyoruz. Maalesef ki ülkemizde buna benzer kıyımlar çokça yaşanmakta ve ciddi bir yasal caydırıcılığı olmaması sebebiyle de bu boşluktan faydalanan bu canilerin sonu da gelmemektedir. Yasal düzenlemeden önce de elbette bu insanlık ve vicdan meselesidir” ifadelerini kullandı.

“GEREKLİ YASAL İŞLEM YAPILMALI”

Bu vahşeti gerçekleştireninin insanlıktan uzan vicdan yoksunu bir birey olduğunu ifade eden Çakar, bu şahsın toplum içinde yaşamaya devam etmesinin toplum için tehlikeli olduğunu belirtti. Cumhuriyet Başsavcılığına seslenen Çakar, “Toplum içinde ciddi bir tehlike arz eden İçinde sevgi, vicdan zerresi kalmamış bu şahsın biran önce tespitinin yapılıp, yakalanarak gerekli yasal işlemlerin yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.