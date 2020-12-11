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11 Ara 2020 - 15:57- Spor G: 11 Ara 2020 - 16:00

TFF Başkanı Nihat Özdemir coronayı yendi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüsü hastalığını atlattığı duyuruldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in son yaptırdığı corona virüsü testinin negatif çıktığı ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği açıklandı. TFF’den yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in son yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir. İzolasyon süreci devam edecek olan Sayın Başkanımız, evinden çalışmalarını yürütecektir. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tedavisinde yardımcı olan başta doktoru olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz” denildi
# Futbol

11 Ara 2020 - 15:57 - Spor

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