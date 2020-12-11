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11 Ara 2020 - 16:01- Gündem G: 11 Ara 2020 - 16:24

İzmit Belediyesinden katliam açıklaması! “Biz yapmadık” demedi

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde zehirli iğneyle köpek katliamı sonrası bazı kesimlerce hedef gösterilen İzmit Belediyesinden açıklama geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut tarafından yapılan açıklamada olayın çözülmesi ile ilgili iş birliği yapılacağını ifade etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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İzmit Yahyakaptan Mahallesi’nde sabah saatlerinde 3 sokak köpeği, sırtlarındaki iğnelerle birlikte ölü olarak bulundu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerde köpeklerin sırtlarında iğne olduğu belirlendi. Hayvanların ölümüne neden olduğu değerlendirilen iğneler ise polis ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı.

İZMİT BELEDİYESİNİ HEDEF GÖSTERDİLER

Kan donduran olay ile ilgili bazı kesimler hedef oklarını İzmit Belediyesine çevirmişti. Hayvanları Koruma Dernekleri, söz konusu iğnenin özel ekipler tarafından kullanıldığını ve görev alanı itibariyle bu katliamı İzmit Belediyesi’nin yapabileceğini ifade etmişti. İzmit Belediyesi sınırları içerisinde iğne ile öldürülen hayvanlar ile ilgili İzmit Belediyesinden açıklama bekleniyordu. Beklenen açıklama İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut’tan geldi.

“KABUL EDİLMEZ BULUYORUZ”

Sokak hayvanları için gerekli hassasiyetin belediye ekipleri tarafından gösterildiğini ifade eden Bulut açıklamasının devamında İzmit Belediyesi olarak Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nün kurulduğunu ve Hayvan Ambulansının faaliyete geçtiğini hatırlattı. Belediye ekiplerini sokak hayvanlarının bakımını ve beslenmelerini karşıladıklarını da hatırlatan Bulut, “Sokaktaki sessiz dostlarımız için çalışmalarımızı fedakârca sürdürdüğümüz bu günlerde, Yahya Kaptan Mahallemizde cereyan eden bu acı olayı kabul edilemez buluyoruz” dedi.

SORUMLULARIN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ GARANTİSİ

Açıklamanın devamında ise, “İzmit Belediyesi olarak bu olayla ilgili olan tüm sorumlu ya da sorumluların ortaya çıkarılması için tüm kurumlarla işbirliği içinde olacağımızın ve tüm hayvan severlerin acısını paylaştığımızın bilinmesini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

# İzmit, açıklama

11 Ara 2020 - 16:01 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Ozgur - Valla bu iste bir kurumun parmağı var gozukuyor o iğnelere herhangi bir şahsın ulaşması çok zor! Bu tarz iğneler özel ekipmanla havalı tüfekle yada üfleme ile atılır. Bu iğneler de varsa seri nolari polisi o kuruma götürecektir diye düşünüyorum. Ayrıca Yahya Kaptan bölgesinde oturan belediye üst düzey görevlileri var ise onlarda mercek altına alınmalı bu konu hakkında bir emir verilmiş mi bakılmalı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Aralık 16:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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