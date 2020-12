Yıldız: "Katliama dur demenin yolu yasa"

İzmit Yahaya Kaptan mahallesinde üç sokak köpeği sırtında iğne ile ölü bulundu. Vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Polisi devreye girdi. Hayvanların ölümüne neden olan iğneler incelemeye alındı. Bunun üzerine Türkiye genelinde hayvanlara yapılan şiddetin artmasıyla ilgili İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız açıklamalarda bulundu. Yıldız,"Katliama dur demenin tek yolu yasa" dedi.

"YETKİLİLER YASA İÇİN NEDEN BEKLİYOR"

"Yüce Allah’ın sessiz kullarım dediği aynı havayı soluduğumuz can dostlarımıza Yuvam Akarca ve Alikahya bölgelerinde yapılan katliamı büyük bir üzüntü ve öfkeyle öğrenmiş bulunmaktayım. Bu vahşet kabul edilemez. Türkiye'nin her yerinden her gün yeni katliam haberleri alıyoruz. İnsanlık yavaş yavaş çürüyor. Bugün ilimizde gerçekleşen vahşet hepimizi derinden üzdü. Yetkililer yasa çıkartmak için hala daha ne bekliyor? Bu katliamlar ne zaman bitecek? Bu katliamlara 'dur' demenin tek yolu; yasadır. Çevredeki güvenlik kameralarının taranarak bu insanlık dışı suçu işleyen kişi ya da kişilerin bulunmasını ve ardından en ağır cezaya çarptırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.