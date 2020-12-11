Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
11 Ara 2020 - 16:31- Siyaset G: 11 Ara 2020 - 16:32

Yıldız: "Katliama dur demenin yolu yasa"

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız "Katliama dur demenin tek yolu yasa" dedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
mask

İzmit Yahaya Kaptan mahallesinde üç sokak köpeği sırtında iğne ile ölü bulundu. Vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Polisi devreye girdi. Hayvanların ölümüne neden olan iğneler incelemeye alındı. Bunun üzerine Türkiye genelinde hayvanlara yapılan şiddetin artmasıyla ilgili İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız açıklamalarda bulundu. Yıldız,"Katliama dur demenin tek yolu yasa" dedi.

"YETKİLİLER YASA İÇİN NEDEN BEKLİYOR"

"Yüce Allah’ın sessiz kullarım dediği aynı havayı soluduğumuz can dostlarımıza Yuvam Akarca ve Alikahya bölgelerinde yapılan katliamı büyük bir üzüntü ve öfkeyle öğrenmiş bulunmaktayım. Bu vahşet kabul edilemez. Türkiye'nin her yerinden her gün yeni katliam haberleri alıyoruz. İnsanlık yavaş yavaş çürüyor. Bugün ilimizde gerçekleşen vahşet hepimizi derinden üzdü. Yetkililer yasa çıkartmak için hala daha ne bekliyor? Bu katliamlar ne zaman bitecek? Bu katliamlara 'dur' demenin tek yolu; yasadır. Çevredeki güvenlik kameralarının taranarak bu insanlık dışı suçu işleyen kişi ya da kişilerin bulunmasını ve ardından en ağır cezaya çarptırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
# Kocaeli, İzmit

11 Ara 2020 - 16:31 - Siyaset

Muhabir Dilara Polat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Mutlu’dan esnaf destek paketine eleştiri “Şişirilmiş rakamlar” mask
Mutlu’dan esnaf destek paketine eleştiri “Şişirilmiş rakamlar”
Gençtürk; “Biz buna razı değiliz ve bu böyle gitmeyecek” mask
Gençtürk; “Biz buna razı değiliz ve bu böyle gitmeyecek”
Gelecek Partisi Çayırova’da Teşkilatlanmayı tamamladı mask
Gelecek Partisi Çayırova’da Teşkilatlanmayı tamamladı
Çakar: Asgari ücret en büyük insan hakları sorunudur mask
Çakar: Asgari ücret en büyük insan hakları sorunudur
Ünlü, sağlık çalışanı kıyafetlerini denedi mask
Ünlü, sağlık çalışanı kıyafetlerini denedi
BTP Kocaeli İl Başkanlığı'nda yeni üye toplantısı mask
BTP Kocaeli İl Başkanlığı'nda yeni üye toplantısı
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli Valiliği'nden bir yasak daha mask
Kocaeli Valiliği'nden bir yasak daha
Hurda parçalarla araba lastikli bisiklet yapan 2 arkadaş paraya para demiyor mask
Hurda parçalarla araba lastikli bisiklet yapan 2 arkadaş paraya para demiyor
Öz yeğenini 10 yıl boyunca istismar etti! mask
Öz yeğenini 10 yıl boyunca istismar etti!
Meteoroloji saat verip uyardı: Kuvvetli geliyor! mask
Meteoroloji saat verip uyardı: Kuvvetli geliyor!
Yakınları tarafından evde ölü bulundu mask
Yakınları tarafından evde ölü bulundu
Evinde ilaç içerek canına kıydı mask
Evinde ilaç içerek canına kıydı

GALERİ

Kimliksiz ve alkollü şahıs polislere saldırdı mask
Kimliksiz ve alkollü şahıs polislere saldırdı
Koronavirüslü hastalardan geri kalan tıbbi atıklar nasıl bertaraf ediliyor mask
Koronavirüslü hastalardan geri kalan tıbbi atıklar nasıl bertaraf ediliyor
Konteyner içinde yüzlerce sahte plaka basıp piyasaya sürdüler mask
Konteyner içinde yüzlerce sahte plaka basıp piyasaya sürdüler
Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler mask
Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler
Başkan Bıyık, hafta sonu çalışmaları denetledi mask
Başkan Bıyık, hafta sonu çalışmaları denetledi
Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu mask
Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL