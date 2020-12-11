İzmit Belediyespor lidere konuk oluyor

Bu arada Euroleague’de gruplarda Kocaeli’yi ve ülkemizi temsil edecek olan İzmit Belediyespor maçlarını İspanya’nın Girona şehrinde oynayacak. 7 sporcusu Covid’e yakalandığı için Avrupa maçları ertelenen ekibimizde Ocak ayı içinde 2 haftada 6 zorlu Avrupa maçı oynayacak. Yoğun bir maç trafiğine hazırlanan mavi yeşillilerde yeni transfer İnci de Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alamayacak.