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11 Ara 2020 - 16:49- Spor G: 11 Ara 2020 - 16:50

İzmit Belediyespor lidere konuk oluyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. İzmit ekibinde Dos Santos dışında eksik yok. Metro Enerji Spor Salonu’ndaki maç saat 18.00’de başlayacak.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Bu arada Euroleague’de gruplarda Kocaeli’yi ve ülkemizi temsil edecek olan İzmit Belediyespor maçlarını İspanya’nın Girona şehrinde oynayacak. 7 sporcusu Covid’e yakalandığı için Avrupa maçları ertelenen ekibimizde Ocak ayı içinde 2 haftada 6 zorlu Avrupa maçı oynayacak. Yoğun bir maç trafiğine hazırlanan mavi yeşillilerde yeni transfer İnci de Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alamayacak.
# Kocaeli, İzmit, Maç

11 Ara 2020 - 16:49 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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