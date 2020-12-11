İzmit Belediyespor lidere konuk oluyor

Bu arada Euroleague’de gruplarda Kocaeli’yi ve ülkemizi temsil edecek olan İzmit Belediyespor maçlarını İspanya’nın Girona şehrinde oynayacak. 7 sporcusu Covid’e yakalandığı için Avrupa maçları ertelenen ekibimizde Ocak ayı içinde 2 haftada 6 zorlu Avrupa maçı oynayacak. Yoğun bir maç trafiğine hazırlanan mavi yeşillilerde yeni transfer İnci de Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alamayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.