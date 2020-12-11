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11 Ara 2020 - 16:54- Siyaset G: 11 Ara 2020 - 16:55

Gençtürk; “En ağır şekilde cezalandırılmalılar”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkan Vekili Av. Mehmet Nazım Gençtürk, İzmit’te sokaktaki dostlarımıza yönelik yapılan katliama yönelik bir açıklama yaptı.

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Başkan Vekili Gençtürk açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Birlikte hayatı paylaştığımız sokaktaki dostlarımıza yönelik İzmit’te yapılan katliam haberi hepimizi derinden sarstı. Konuyu yüreğimiz titreyerek yakından takip ediyoruz. Bu vahşeti sokaktaki dostlarımıza ve bizlere yaşatanların en kısa sürede tespit edilerek cezalandırılması için tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. Hayvan hakları yasasının bir an önce yürürlüğe girerek, kanunlar çerçevesinde hayvan dostlarımıza ‘mal’ değil ‘can’ gözüyle bakılması, bu tip cana kast eden suçların, toplu katliamların, canlı hayatını yok sayan vahşet eylemlerinin önüne geçilmesi büyük önem taşıyor. Suçluların bir an önce tespit edilerek adalet önünde en ağır şekilde cezalandırılması için konunun takipçisiyiz”
# İzmit

11 Ara 2020 - 16:54 - Siyaset

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