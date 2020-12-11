Testlerde sorun yok

Pazar günü Şanlıurfaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kocaelispor yarın Cumartesi yola çıkacak. Sabah 07.50 uçağı ile İstanbul Havaalanından Şanlıurfaya hareket edecek olan yeşil siyahlılar pazar günkü maçın ardından geceyi Şanlıurfada geçirecek ve pazartesi sabahı Çarşamba günkü kupa maçı için Gaziantepe geçecek. Kocaelisporda Şanlıurfa maçı öncesi teknik kadro futbolcular ve personel covid testinden geçti. Sonuçların ardından her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması sevindirdi. Kocaelispor Şanlıurfaspor maçına karantina süreleri dolmayan 8 futbolcudan yoksun çıkacak.