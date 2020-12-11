Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
11 Ara 2020 - 17:39- Asayiş G: 11 Ara 2020 - 17:47

Evden, Roma dönemine ait sütun parçaları çıktı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerince Kandıra ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında arama yapılan bir evde Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 adet sütün parçası ve 1 adet detektör ele geçirilirken 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik 10 Aralık günü Kandıra’da bulunan bir evde yapılan aramalarda Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 adet sütün parçası ve 1 adet detektör ele geçirildi. Olayla ilgili Y.O. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
# Kocaeli

11 Ara 2020 - 17:39 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
5 kişinin ölümüne neden olan sürücünün uyuşturucu kullanıp kullanmadığı araştırılacak mask
5 kişinin ölümüne neden olan sürücünün uyuşturucu kullanıp kullanmadığı araştırılacak
Restoran deposunda yangın çıktı! mask
Restoran deposunda yangın çıktı!
Prefabrik ev alev alev yandı mask
Prefabrik ev alev alev yandı
5 kişilik aileyi yok eden sürücü uyuşturucu bağımlısı çıktı mask
5 kişilik aileyi yok eden sürücü uyuşturucu bağımlısı çıktı
Motosiklet hırsızları son işlerinde yakayı ele verdi mask
Motosiklet hırsızları son işlerinde yakayı ele verdi
Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki kovalamaca ile yakaladı mask
Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki kovalamaca ile yakaladı
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli Valiliği'nden bir yasak daha mask
Kocaeli Valiliği'nden bir yasak daha
Hurda parçalarla araba lastikli bisiklet yapan 2 arkadaş paraya para demiyor mask
Hurda parçalarla araba lastikli bisiklet yapan 2 arkadaş paraya para demiyor
Öz yeğenini 10 yıl boyunca istismar etti! mask
Öz yeğenini 10 yıl boyunca istismar etti!
Meteoroloji saat verip uyardı: Kuvvetli geliyor! mask
Meteoroloji saat verip uyardı: Kuvvetli geliyor!
Yakınları tarafından evde ölü bulundu mask
Yakınları tarafından evde ölü bulundu
Evinde ilaç içerek canına kıydı mask
Evinde ilaç içerek canına kıydı

GALERİ

Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! mask
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar!
Kimliksiz ve alkollü şahıs polislere saldırdı mask
Kimliksiz ve alkollü şahıs polislere saldırdı
Koronavirüslü hastalardan geri kalan tıbbi atıklar nasıl bertaraf ediliyor mask
Koronavirüslü hastalardan geri kalan tıbbi atıklar nasıl bertaraf ediliyor
Konteyner içinde yüzlerce sahte plaka basıp piyasaya sürdüler mask
Konteyner içinde yüzlerce sahte plaka basıp piyasaya sürdüler
Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler mask
Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler
Başkan Bıyık, hafta sonu çalışmaları denetledi mask
Başkan Bıyık, hafta sonu çalışmaları denetledi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL