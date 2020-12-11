Evden, Roma dönemine ait sütun parçaları çıktı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik 10 Aralık günü Kandıra’da bulunan bir evde yapılan aramalarda Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 9 adet sütün parçası ve 1 adet detektör ele geçirildi. Olayla ilgili Y.O. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.