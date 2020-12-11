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11 Ara 2020 - 18:18- Siyaset G: 11 Ara 2020 - 18:19

Müslüm Osmanoğlu İlçe başkanlığını devretti

Gelecek Partisi’nin Gebze kurucu ilçe başkanı olan ve 1. olağan ilçe kongresinde ilk seçilmiş başkan olan Müslüm Osmanoğlu kendisine verilen görev sürecini tamamlayarak ilçe başkanlık bayrağını yol arkadaşlarına devretti.

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Gelecek Partisi Gebze İlçe Başkanı Müslüm Osmanoğlu katıldığı son yönetim kurulu toplantısında yaptığı konuşma ile kendisine verilen görev sürecini tamamladığını ve gönül rahatlığı içerisinde görevi devredeceğini açıkladı. İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, genel merkez yerel yönetimler ve şehircilik başkan yardımcısı Serap Çakır’ın da katıldığı yönetim Kurulu toplantısında bir konuşma yapan Osmanoğlu, “Gelecek Partisi Kocaeli Teşkilatında 1 Nisan 2020 tarihinde ilk atanan ilçe başkanıydım. Kısa sürede İlçe binamızı tutarak, tefrişatını yaptık yönetimimizi oluşturduk. Yönetimle birlikte sıfırdan oluşturduğumuz teşkilatla 26 Temmuz 2020 tarihinde yine bir ilki başararak kongresini yapan ilk ilçe teşkilatı olduk. Bütün bunları siz değerli arkadaşlarımla birlikte gerçekleştirdik. Sayın il başkanımız Ömer Faruk Başaran şahsıma bu görevi teklif ettiğinde şartlı olarak kabul etmiştim. Kendisine verdiğim sözü tutarak sizlerle birlikte teşkilatımızı bu günlere getirdik. Şahsım olarak aldığım görevi tamamlamış olmanın tatlı huzuru içerisinde gözüm arkada kalmadan siz arkadaşlarıma bayrağın emin ellerde olduğu bilinciyle teslim ettiğimi düşünüyorum. Bu süreçte sürekli olarak desteğini yanımda hissettiğim başta il başkanımız sayın Ömer Faruk Başaran’a, Yerel Yönetimler ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Doğan Demir’e ve siz kıymetli yönetici arkadaşlarıma tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bunun kesinlikle bir istifa olmadığını, nöbet devri olduğunu da vurgulamak istiyorum. Gelecek Partisi Gebze İlçe teşkilatı ne zaman bana ihtiyaç duyarsa her zaman destek olmaya hazır olduğumun bilinmesini isterim” dedi.

"PARTİMİN EMRİNDEYİM"

Osmanoğlu konuşmasının devamında “İlçe başkanlığı sürecinde il ve büyük kurultay deneyimlerini yaşarken siyasal tecrübelerime yeni şeyler ekleme şansım oldu. Bu süreçte Gelecek Partisi’nin ülkemiz demokrasisine katacaklarının heyecanını yaşadım. Bu ülkenin ve vatandaşlarımızın Gelecek Partisi ve Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun devlet adamlığı deneyimlerine ihtiyacı var. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Ben siyasal yaşamıma bundan sonra parti üst yönetiminin bana vereceği görevi ayrım yapmadan, seçici davranmadan şimdiye kadar olduğu gibi emir kabul edip devam edeceğim. Partinin vereceği her görevi heyecanla yerine getirmeye hazır olduğumun bilinmesini istiyorum” dedi. Duygusal anların yaşandığı toplantı sonunda, Müslüm Osmanoğlu yönetimindeki arkadaşlarıyla teker teker vedalaşarak, helallik alıp ilçe teşkilatından alkışlar eşliğinde ayrıldı.

# Kocaeli, destek, Gebze

11 Ara 2020 - 18:18 - Siyaset

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