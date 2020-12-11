10 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi 

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu bazı şahısların gümrük kaçağı olarak yurda soktukları cep telefonlarını, kargo yolu ile alarak piyasaya süreceklerine dair bilgilere ulaşıldı. Yapılan takip sonucu kargo firmasına gidilerek yapılan gönderi kontrolünde, bir koli içerisinden piyasa değeri 40 bin TL olan gümrük kaçağı 10 adet cep telefonu ile bu telefonlara ait şarj cihazları ele geçirildi. Olayla ilgili olarak R.B., F.D ve S.E. isimli 3 kişi gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.