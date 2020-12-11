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11 Ara 2020 - 18:19- Asayiş G: 11 Ara 2020 - 19:50

10 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi 

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir kargo şirketinde yapılan aramada gümrük kaçağı 10 adet cep telefonu ele geçirilirken 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu bazı şahısların gümrük kaçağı olarak yurda soktukları cep telefonlarını, kargo yolu ile alarak piyasaya süreceklerine dair bilgilere ulaşıldı. Yapılan takip sonucu kargo firmasına gidilerek yapılan gönderi kontrolünde, bir koli içerisinden piyasa değeri 40 bin TL olan gümrük kaçağı 10 adet cep telefonu ile bu telefonlara ait şarj cihazları ele geçirildi. Olayla ilgili olarak  R.B., F.D ve S.E. isimli  3 kişi gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı. 
# Kocaeli

11 Ara 2020 - 18:19 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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