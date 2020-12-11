Bir ilimiz daha sallandı! 4,1 büyüklüğünde bir deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 17.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
KANDİLLİ: BURSA'DA DEPREM OLDU
Kandilli Rasathanesi ise depremin Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 11.8 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.
DATÇA AÇIKLARI DA SALLANMIŞTI
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Saat 14.01'de olan deprem, Muğla'nın ilçeleri ve şehir merkezinden de hissedilmişti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.