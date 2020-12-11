Bir ilimiz daha sallandı! 4,1 büyüklüğünde bir deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 17.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ: BURSA'DA DEPREM OLDU



Kandilli Rasathanesi ise depremin Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 11.8 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

DATÇA AÇIKLARI DA SALLANMIŞTI

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Saat 14.01'de olan deprem, Muğla'nın ilçeleri ve şehir merkezinden de hissedilmişti.