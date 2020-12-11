Koronavirüs verilerinde vahim tablo!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 607'si semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 226 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 977'ye, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 780 bin 673'e yükseldi.
GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 5516 OLDU
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5516 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 458 bin 109'a yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452'ye, ağır hasta sayısı ise 5952'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.
"HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU"
Bakan Koca yaptığı açıklamda, "Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu" ifadeleri kullandı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.