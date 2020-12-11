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11 Ara 2020 - 19:42- Gündem G: 11 Ara 2020 - 19:48

Koronavirüs verilerinde vahim tablo!

Ülkemizdeki koronavirüs salgınında bir kez daha en yüksek ölü sayısı görüldü. 11 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 5 bin 607'si semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 780 bin 673 oldu. Vefat sayısı ise 226 artarak 15 bin 977'ye yükseldi
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 607'si semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 106 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 226 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 977'ye, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 780 bin 673'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 5516 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5516 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 458 bin 109'a yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452'ye, ağır hasta sayısı ise 5952'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

"HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU"

Bakan Koca yaptığı açıklamda, "Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu" ifadeleri kullandı
# koronavirüs

11 Ara 2020 - 19:42 - Gündem

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