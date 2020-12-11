Şanlıurfa’ya götürülecek olan 24 yaşındaki futbolcu Teknik Direktör Erhan Altın’ın şans vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Bu sezon oynadığı 4 maçın 1 maça 11’de başlayan ve toplamda da 124 dakika forma giyen Cerem son olarak 14 Kasım’da İzmit’te oynanan Sancaktepespor karşılaşmasında 3 dakika süre bulabilmişti. Cerem bu sezon ligdeki tek golünü ise 3-0 kazanılan Çorum Futbol Kulübü ağlarına gönderdi.
11 Ara 2020 - 22:20- Spor Güncelleme: 11 Ara 2020 - 22:21
Cerem’i forma heyecanı sardı
Kocaelispor’da 3-0 kaybedilen Amedspor karşılaşmasının ardından yönetimin aldığı karar sonrası kadro dışı bırakılan Cerem Talha Dinçer geçtiğimiz hafta başında affedilmiş ve A takımla antrenmanlara başlamıştı. Antrenmanlarda oldukça istekli ve moralli görülen Cerem Talha yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuşma şansı yakaladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.