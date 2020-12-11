Cerem’i forma heyecanı sardı

Şanlıurfa’ya götürülecek olan 24 yaşındaki futbolcu Teknik Direktör Erhan Altın’ın şans vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Bu sezon oynadığı 4 maçın 1 maça 11’de başlayan ve toplamda da 124 dakika forma giyen Cerem son olarak 14 Kasım’da İzmit’te oynanan Sancaktepespor karşılaşmasında 3 dakika süre bulabilmişti. Cerem bu sezon ligdeki tek golünü ise 3-0 kazanılan Çorum Futbol Kulübü ağlarına gönderdi.