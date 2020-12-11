İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde bu sabah 3 köpeğin sırtında uyuşturucu iğne mermileriyle ölü olarak bulunmasının yankıları sürüyor. Herkesi şoke eden olayın sorumlularının biran önce bulunması isteniyor. AKP İzmit Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bütün okların İzmit Belediyesi’ni işaret ettiğini belirterek şunları söyledi: “Hayvanseverler, mahalle sakinleri sabahtan beri bu konuda İzmit Belediyesi’ni sorumlu gösterdiği halde, “Biz yapmadık” diyemiyorlar. Öyleyse bütün okların işaret ettiği gibi bu olayın sorumlusu İzmit Belediyesi. O zaman sormak gerekir; sürekli reklamı yapılan Veterinerlik Müdürlüğü sokak hayvanlarını öldürmek için mi kuruldu? Biz en başından beri önemli olanın yeni bir müdür kadrosu açmak değil, anlayış olduğunu söylüyoruz. Hayvanları gerçekten sevmeden seviyormuş gibi yapmakla olmaz. Bizim dönemimizde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü altında çalıştırılan veterinerlerimizle sokak hayvanlarına son derece iyi bakılıyordu. Hem halkımızın talepleri karşılanıyor hem de sokak hayvanları rahatça yaşıyordu. Daha bizim zamanımızda sokaklara konulan otomatik mama kaplarının bakım ve temizliğini yapılmadan Veterinerlik Müdürlüğü kurdunuz. Sokak hayvanlarının ihtiyacından önce istihdam ve kadro derdine düştünüz ve sonuç ortada. Bu güzel canlılara, uyurken uyuşturucu mermi sıkacak kadar vicdanların kurumuş olmasından büyük endişe ve üzüntü duyuyoruz”