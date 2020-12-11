Taştekin: “Köpek ölümlerinin acısıyla dalga geçiyorlar”

AKP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Güzin Taştekin, Yahya Kaptan Mahallesi’nde öldürülen köpeklerle ilgili konuştu: “Bir hayvana altı uyuşturucu iğne atılmış. Ortada bir vahşet var. Belki de öldürülen onlarca köpekten sadece geriye 3’ü kaldı. Bu hayvancıklar belki de son nefeslerini verirken sürünerek kaçıp, canilerin foyasını ortaya çıkardı. Hepimizin içi parçalanmış durumda. Açıklama bekliyor. Ama bu konuda hedeflerin odağındaki İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet açıklama yapmak yerine sosyal medyasında “Aronyadan sonra sahlep ekiyoruz” diye paylaşım yapıyor. Sanki bu olaylar başka bir vilayette yaşandı. Fatma Hanım dururken, evinde korona tedavisi için karantinada bulunan Nurettin Bulut’a açıklama yaptırılıyor. İzmit halkıyla resmen dalga geçiliyor. İnsanların acısı hiçe sayılıyor” dedi.