Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
11 Ara 2020 - 23:11- Siyaset G: 11 Ara 2020 - 23:13

Taştekin: “Köpek ölümlerinin acısıyla dalga geçiyorlar”

AKP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Güzin Taştekin “Herkes Yaha Kaptan Mahallesi’ndeki köpek ölümleriyle ilgili açıklama beklerken, Fatma Hanım sahlep yetiştiriyoruz diye açıklama yapıyor. Resmen insanların acısıyla dalga geçiliyor” dedi.

mask

AKP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Güzin Taştekin, Yahya Kaptan Mahallesi’nde öldürülen köpeklerle ilgili konuştu: “Bir hayvana altı uyuşturucu iğne atılmış. Ortada bir vahşet var. Belki de öldürülen onlarca köpekten sadece geriye 3’ü kaldı. Bu hayvancıklar belki de son nefeslerini verirken sürünerek kaçıp, canilerin foyasını ortaya çıkardı. Hepimizin içi parçalanmış durumda. Açıklama bekliyor. Ama bu konuda hedeflerin odağındaki İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet açıklama yapmak yerine sosyal medyasında “Aronyadan sonra sahlep ekiyoruz” diye paylaşım yapıyor. Sanki bu olaylar başka bir vilayette yaşandı. Fatma Hanım dururken, evinde korona tedavisi için karantinada bulunan Nurettin Bulut’a açıklama yaptırılıyor. İzmit halkıyla resmen dalga geçiliyor. İnsanların acısı hiçe sayılıyor” dedi.
# açıklama, İzmit, AKP

11 Ara 2020 - 23:11 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Taştekin: “Köpek ölümlerinin acısıyla dalga geçiyorlar” mask
Taştekin: “Köpek ölümlerinin acısıyla dalga geçiyorlar”
Müslüm Osmanoğlu İlçe başkanlığını devretti mask
Müslüm Osmanoğlu İlçe başkanlığını devretti
Gençtürk; “En ağır şekilde cezalandırılmalılar” mask
Gençtürk; “En ağır şekilde cezalandırılmalılar”
Yıldız: "Katliama dur demenin yolu yasa" mask
Yıldız: "Katliama dur demenin yolu yasa"
İğne ile öldürülen köpekler için ilk açıklama Çakar'dan! mask
İğne ile öldürülen köpekler için ilk açıklama Çakar'dan!
Mutlu’dan esnaf destek paketine eleştiri “Şişirilmiş rakamlar” mask
Mutlu’dan esnaf destek paketine eleştiri “Şişirilmiş rakamlar”
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli Valiliği'nden bir yasak daha mask
Kocaeli Valiliği'nden bir yasak daha
Hurda parçalarla araba lastikli bisiklet yapan 2 arkadaş paraya para demiyor mask
Hurda parçalarla araba lastikli bisiklet yapan 2 arkadaş paraya para demiyor
Öz yeğenini 10 yıl boyunca istismar etti! mask
Öz yeğenini 10 yıl boyunca istismar etti!
Meteoroloji saat verip uyardı: Kuvvetli geliyor! mask
Meteoroloji saat verip uyardı: Kuvvetli geliyor!
Yakınları tarafından evde ölü bulundu mask
Yakınları tarafından evde ölü bulundu
Evinde ilaç içerek canına kıydı mask
Evinde ilaç içerek canına kıydı

GALERİ

Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! mask
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar!
Kimliksiz ve alkollü şahıs polislere saldırdı mask
Kimliksiz ve alkollü şahıs polislere saldırdı
Koronavirüslü hastalardan geri kalan tıbbi atıklar nasıl bertaraf ediliyor mask
Koronavirüslü hastalardan geri kalan tıbbi atıklar nasıl bertaraf ediliyor
Konteyner içinde yüzlerce sahte plaka basıp piyasaya sürdüler mask
Konteyner içinde yüzlerce sahte plaka basıp piyasaya sürdüler
Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler mask
Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler
Başkan Bıyık, hafta sonu çalışmaları denetledi mask
Başkan Bıyık, hafta sonu çalışmaları denetledi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL