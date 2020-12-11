AKP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Güzin Taştekin, Yahya Kaptan Mahallesi’nde öldürülen köpeklerle ilgili konuştu: “Bir hayvana altı uyuşturucu iğne atılmış. Ortada bir vahşet var. Belki de öldürülen onlarca köpekten sadece geriye 3’ü kaldı. Bu hayvancıklar belki de son nefeslerini verirken sürünerek kaçıp, canilerin foyasını ortaya çıkardı. Hepimizin içi parçalanmış durumda. Açıklama bekliyor. Ama bu konuda hedeflerin odağındaki İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet açıklama yapmak yerine sosyal medyasında “Aronyadan sonra sahlep ekiyoruz” diye paylaşım yapıyor. Sanki bu olaylar başka bir vilayette yaşandı. Fatma Hanım dururken, evinde korona tedavisi için karantinada bulunan Nurettin Bulut’a açıklama yaptırılıyor. İzmit halkıyla resmen dalga geçiliyor. İnsanların acısı hiçe sayılıyor” dedi.
Taştekin: “Köpek ölümlerinin acısıyla dalga geçiyorlar”
AKP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Güzin Taştekin “Herkes Yaha Kaptan Mahallesi’ndeki köpek ölümleriyle ilgili açıklama beklerken, Fatma Hanım sahlep yetiştiriyoruz diye açıklama yapıyor. Resmen insanların acısıyla dalga geçiliyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.