Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
12 Ara 2020 - 11:39- Gündem G: 12 Ara 2020 - 11:40

Darıca sahil parkı içindeki yol konforu arttırıldı

Darıca sahil parkının kuzey yönündeki B kapısından başlayarak, parkın orta kısmındaki B otoparkına giden eski yolda, asfalt serimi ve kaldırım imalatları gerçekleştirildi

mask

Vatandaşların gösterdiği ilgi ile Kocaeli’nin yeni cazibe merkezlerinden biri olan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sürüyor. Sahil parkının Kuzey yönünde bulunan B kapısından, parkın orta kısmında bulunan B otoparkına uzanan eski kışla yolu, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince asfaltlanarak yol konforu arttırıldı.

2 BİN 100 TON ASFALT SERİLDİ

B kapısını kullanarak sahil parkına ulaşmak isteyen vatandaşların yol konforunu artırmak isteyen Büyükşehir ekipleri, 2 bin 100 ton bitümlü temel asfaltın serimini gerçekleştirdi. Bin metre uzunluğundaki yola daha önceden 3 bin 500 ton PMT malzemesi seren ekipler, önümüzdeki günlerde yolun son kat asfaltı olan aşınma tabakasını da serecek.

BİN 300 METREKARE PARKE

Çalışma kapsamında yola bin 300 metrekare parke ve bin 830 metre uzunluğunda bordür imalatları gerçekleştirildi. Bin metre uzunluğunda, 7,5 metre genişliğindeki yolun kenar kısmına bin metre uzunluğunda V kanal yapıldı.
# Kocaeli, Büyükşehir

12 Ara 2020 - 11:39 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Eski baro başkanı vefat etti mask
Eski baro başkanı vefat etti
Koronavirüs verilerinde vahim tablo! mask
Koronavirüs verilerinde vahim tablo!
Bir ilimiz daha sallandı! 4,1 büyüklüğünde bir deprem mask
Bir ilimiz daha sallandı! 4,1 büyüklüğünde bir deprem
İzmit Belediyesinden katliam açıklaması! “Biz yapmadık” demedi mask
İzmit Belediyesinden katliam açıklaması! “Biz yapmadık” demedi
Antikor ve PCR Testi Tarama ücretleri belli oldu! mask
Antikor ve PCR Testi Tarama ücretleri belli oldu!
Zeybek’ten köpek katliamına sert tepki: “Hangi vicdana sığar?” mask
Zeybek’ten köpek katliamına sert tepki: “Hangi vicdana sığar?”
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hurda parçalarla araba lastikli bisiklet yapan 2 arkadaş paraya para demiyor mask
Hurda parçalarla araba lastikli bisiklet yapan 2 arkadaş paraya para demiyor
Yakınları tarafından evde ölü bulundu mask
Yakınları tarafından evde ölü bulundu
Evinde ilaç içerek canına kıydı mask
Evinde ilaç içerek canına kıydı
21 yaşında lösemi tedavisi görüyordu, koronadan hayatını kaybetti! mask
21 yaşında lösemi tedavisi görüyordu, koronadan hayatını kaybetti!
5 kişilik aileyi yok eden sürücü uyuşturucu bağımlısı çıktı mask
5 kişilik aileyi yok eden sürücü uyuşturucu bağımlısı çıktı
2 gün primin eksik denildi, 131 bin TL ceza yazıldı! mask
2 gün primin eksik denildi, 131 bin TL ceza yazıldı!

GALERİ

Kocaeli'de sokaklar bomboş kaldı mask
Kocaeli'de sokaklar bomboş kaldı
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! mask
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar!
Kimliksiz ve alkollü şahıs polislere saldırdı mask
Kimliksiz ve alkollü şahıs polislere saldırdı
Koronavirüslü hastalardan geri kalan tıbbi atıklar nasıl bertaraf ediliyor mask
Koronavirüslü hastalardan geri kalan tıbbi atıklar nasıl bertaraf ediliyor
Konteyner içinde yüzlerce sahte plaka basıp piyasaya sürdüler mask
Konteyner içinde yüzlerce sahte plaka basıp piyasaya sürdüler
Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler mask
Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL