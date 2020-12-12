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12 Ara 2020 - 11:43- Gündem G: 12 Ara 2020 - 11:47

Perihan Ülgen hayatını kaybettti

Kocaeli Barosuna kayıtlı Avukat Perihan Ülgen(77) dün İstanbul'da hayatını kaybetti
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Kocaeli Barosuna kayıtlı Avukat Perihan Ülgen(77) yaşadığı hastalık sebebiyle dün İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.
İzmitlilerin yakından tanıdığı, uzun yıllar İzmit SSK’da Kadın Doğum doktoru olarak hizmet veren Mehmet Ülgen’in eşi, Perihan Ülgen’in cenazesi bugün öğlen vakti Edirnekapı Şehitliği’nde defnedilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
# İzmit, Kocaeli, hastalık, İstanbul

12 Ara 2020 - 11:43 - Gündem

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