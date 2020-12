Ellibeş: “Bırakın ambargoyu, haklarımızı teslim edin”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Brüksel’de toplanan Avrupa Birliği liderler zirvesinde Türkiye’ye karşı ambargo uygulanmasının görüşülmesi hakkında şunları söyledi: “Dünya büyük badireler atlatırken Avrupa’nın Türkiye’ye karşı uyguladığı çifte standardın farkındayız. Tam üyelik için her türlü şartı yerine getiren Türkiye, yıllardır Avrupa Birliği kapısında bekletiliyor. Suriye’deki savaştan kaçan mülteciler için verilen sözler tutulmuyor. Bu çifte standardın son bulup, Türkiye’ye haklarının teslim edilmesini eklediğimiz sırada tam tersine Yunanistan ve Fransa’nın isteğiyle Brüksel’deki liderler zirvesinde ülkemize ağır yaptırımlar uygulanmasını tartışması tam bir iki yüzlülüktür. Bizlere uygulanmak istenen her türlü baskı, ambargo ve ekonomik tehditlerin önceden de olduğu gibi bugün de boşa çıkacağını, Türkiye’ye yapılması planlanan her türlü ötekileştirme çabalarının asıl zararını Avrupa’nın kendisinin göreceği apaçık ortadadır. Fransa’nın ve Macron’un ülkemize karşı aldığı bu tavrın kendi zararlarına olacağı açıktır. Dış politikada bizleri sıkıştırmak için gayret gösteren Avrupa’nın çabaları, güçlü Türkiye ve Cumhurbaşkanımızın liderliği ile boşa çıkacaktır. AK Parti olarak hem uluslararası diplomasi mücadelemizi sonuna kadar sürdürecek hem de ahlak ve terbiye dersi vermeye kalkanlara karşı hukuki mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Avrupa’da sağduyu sahibi ülkelerin Fransa ve Yunanistan’ın bu haksız talebini geri çevirmiş olması tek tesellimizdir. Ancak bırakın ambargoyu, Türkiye’nin haklarını teslim etmek için daha fazla gecikme yaşanmaması gerekir”.

"DÜNYADA ADINDAN SÖZ ETTİREN TÜRKİYE"

Ellibeş, 10 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Azerbaycan’ın Karabağ Zaferiyle ilgili kutlamalar hakkında da konuştu: “Asırlardır İslâm Coğrafyası olarak hayat bulan Karabağ, yakın tarihte Ermenistan’ın işgaliyle illegal bir sürece girdi. Ancak Türkiye’nin desteği ve kahraman Azerbaycan ordusunun üstün zaferiyle esaret altındaki topraklar tekrardan ana yurduna döndü.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın zafer kutlamalarına katılımıyla bu coşku taçlandı. İki lider Karabağ Azerbaycan’dır diyerek dünyaya duruşunu bir kez daha gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, nerede bir mazlum ve mağdur görse el uzatan ülke olduğunu bir kez daha kanıtladı. Doğu Akdeniz’de oynanan oyunları ve sınır ihlallerini, Karabağ’da irtikap edilen senaryoları yırtıp atan bir Türkiye’yi oyun dışı bırakmak isteyenlere karşı mücadelemizi ilelebet sürdüreceğiz. Türkiye, “İki devlet tek millet” şiarıyla bu kutlu zaferi Azerbaycan ile birlikte yürütüp dünyada adından söz ettiren ülke olmaya devam edecektir.”