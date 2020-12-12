Urfa’da yüzümüz gülsün!

2 hafta önce 17 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı Kocaelispor sahaya çıkıyor. Rakip 2 puanla son sırada yer alan Şanlıurfaspor. Kritik maç yarın (Pazar) saat 13.00’te başlayacak. Kocaelispor kafilesi bu sabah 07.50 uçağı ile İstanbul Havaalanı’ndan Şanlıurfa’ya hareket etti ve sorunsuz bir yolculuğun ardından kamp yapacağı otele yerleşti. Kahvaltısını yapan ve dinlenmeye koyulan yeşil siyahlılar bugün antrenman yapmayacak. Şanlıurfa maçını diğer maçlar gibi çok önemsediklerini belirten Erhan Altın’ın maça nasıl bir 11 ile çıkacağı, özellikle savunma ortasında hangi 2 futbolcuya şans vereceği merak ediliyor.
AĞIRLIK BATU - KEMAL
Formayı aldığından beri hem mücadelesi hem de hırsı ile oldukça beğenilen Taha Batuhan Yayıkcı’nın “Tahaminatör” 11’de maça başlayacağına kesin gözü ile bakılıyor. Batuhan’ın geçen yıl ki partneri Kemal Can da savunmadaki istikrarı öne çıkan ikinci isim. Son maçını Amedspor karşısında oynayan, Keçiörengücü maçında risk edilmeyen ancak Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonraki 2 hafta antrenmanlardan uzak kalan kaptan Numan Çürüksu ile ilgili kararı da Erhan Altın verecek.
TAHMİNİ 11
Bir diğer olasılık ise Kemal’in sağ bekte, Numan ve Batuhan ile maça 11’de başlanacağı yönünde. Ancak Kemal’in geçen sezonki sağ bek denemeleri beklendiği gibi olmamıştı. Bir diğer sağ bek adayı Onur Öztonga’nın temposu Altın’ı düşündürüyor. Yarınki maçta sağ bekte 2003’lü genç yetenek Yiğit Canguru ile başlanması bekleniyor. Bayram Olgun ise 25 gün sonra kaledeki yerini alacak.
İZMİT’E GELMEDEN ANTEP’E
Sol bekte Gökhan Meral’in yeri garanti. Savunma önünde Muhammed ve Murat Cem ya da Mesut, sağda Benhur, solda Bahattin, forvete yakın bölgede İrfan, ileride de Batuhan ile maça başlanacağı, Mervan ve Cerem Talha’nın da takımın öncelikli hamleleri olacağı düşünülüyor. Kocaelispor maçını oynadıktan sonra geceyi Şanlıurfa’da geçirecek pazartesi günü Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı için Gaziantep’e geçecek. Bu maç 16 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak ve A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.
ŞANLIURFASPOR
KOCAELİSPOR
STAT: Şanlıurfa GAP
HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Vural Gül, Yusuf Susuz
HAVA: 12 derece kapalı
YAYIN: Misli.com
ŞANLIURFASPOR
ALPEREN GÜNER
GÖKSU ALHAS
SEFA ÖZDEMİR
GALİP GÜZEL
SAMİCAN KESKİN
ERKAN SÜER
GÖKDENİZ VAROL
MUHAMMED DEMİRCİ
YUNUS EMRE GEDİK
ENES SUBAŞI
VOLKAN GEYİK
KOCAELİSPOR
BAYRAM OLGUN
YİĞİT CANGURU
GÖKHAN MERAL
TAHA BATUHAN YAYIKÇI
KEMAL YA DA NUMAN
MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
MURAT CEM YA DA MESUT
BENHUR KESER
BAHATTİN KÖSE
İRFAN BAŞARAN
BATUHAN ER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.