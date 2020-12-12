Urfa’da yüzümüz gülsün!

2 hafta önce 17 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı Kocaelispor sahaya çıkıyor. Rakip 2 puanla son sırada yer alan Şanlıurfaspor. Kritik maç yarın (Pazar) saat 13.00’te başlayacak. Kocaelispor kafilesi bu sabah 07.50 uçağı ile İstanbul Havaalanı’ndan Şanlıurfa’ya hareket etti ve sorunsuz bir yolculuğun ardından kamp yapacağı otele yerleşti. Kahvaltısını yapan ve dinlenmeye koyulan yeşil siyahlılar bugün antrenman yapmayacak. Şanlıurfa maçını diğer maçlar gibi çok önemsediklerini belirten Erhan Altın’ın maça nasıl bir 11 ile çıkacağı, özellikle savunma ortasında hangi 2 futbolcuya şans vereceği merak ediliyor.

AĞIRLIK BATU - KEMAL

Formayı aldığından beri hem mücadelesi hem de hırsı ile oldukça beğenilen Taha Batuhan Yayıkcı’nın “Tahaminatör” 11’de maça başlayacağına kesin gözü ile bakılıyor. Batuhan’ın geçen yıl ki partneri Kemal Can da savunmadaki istikrarı öne çıkan ikinci isim. Son maçını Amedspor karşısında oynayan, Keçiörengücü maçında risk edilmeyen ancak Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonraki 2 hafta antrenmanlardan uzak kalan kaptan Numan Çürüksu ile ilgili kararı da Erhan Altın verecek.

TAHMİNİ 11

Bir diğer olasılık ise Kemal’in sağ bekte, Numan ve Batuhan ile maça 11’de başlanacağı yönünde. Ancak Kemal’in geçen sezonki sağ bek denemeleri beklendiği gibi olmamıştı. Bir diğer sağ bek adayı Onur Öztonga’nın temposu Altın’ı düşündürüyor. Yarınki maçta sağ bekte 2003’lü genç yetenek Yiğit Canguru ile başlanması bekleniyor. Bayram Olgun ise 25 gün sonra kaledeki yerini alacak.

Sol bekte Gökhan Meral’in yeri garanti. Savunma önünde Muhammed ve Murat Cem ya da Mesut, sağda Benhur, solda Bahattin, forvete yakın bölgede İrfan, ileride de Batuhan ile maça başlanacağı, Mervan ve Cerem Talha’nın da takımın öncelikli hamleleri olacağı düşünülüyor. Kocaelispor maçını oynadıktan sonra geceyi Şanlıurfa’da geçirecek pazartesi günü Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı için Gaziantep’e geçecek. Bu maç 16 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak ve A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

ŞANLIURFASPOR

KOCAELİSPOR

STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Vural Gül, Yusuf Susuz

HAVA: 12 derece kapalı

YAYIN: Misli.com

ŞANLIURFASPOR

ALPEREN GÜNER

GÖKSU ALHAS

SEFA ÖZDEMİR

GALİP GÜZEL

SAMİCAN KESKİN

ERKAN SÜER

GÖKDENİZ VAROL

MUHAMMED DEMİRCİ

YUNUS EMRE GEDİK

ENES SUBAŞI

VOLKAN GEYİK

KOCAELİSPOR

BAYRAM OLGUN

YİĞİT CANGURU

GÖKHAN MERAL

TAHA BATUHAN YAYIKÇI

KEMAL YA DA NUMAN

MUHAMMED GÖNÜLAÇAR

MURAT CEM YA DA MESUT

BENHUR KESER

BAHATTİN KÖSE

İRFAN BAŞARAN

BATUHAN ER