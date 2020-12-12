Kocaelispor Futbol Şube Sorumlusu, Kartepeli iş insanı Vural Yıldız’ın geçtiğimiz hafta Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. 14 günlük karantina süresi devam eden Yıldız, Kocaelispor’un Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın deplasman masraflarını üstlenmişti. Yıldız, masraflarını üstlendiği bu maçı evinden takip etmek zorunda kaldı. Genç yönetici “Kalplerimiz takımımızla. 3 puanla döneceklerine
Masraflarını üstlendiği maça gidemedi!
Kocaelispor Futbol Şube Sorumlusu, Kartepeli iş insanı Vural Yıldız’ın geçtiğimiz hafta Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.