Masraflarını üstlendiği maça gidemedi!

Kocaelispor Futbol Şube Sorumlusu, Kartepeli iş insanı Vural Yıldız’ın geçtiğimiz hafta Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. 14 günlük karantina süresi devam eden Yıldız, Kocaelispor’un Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın deplasman masraflarını üstlenmişti. Yıldız, masraflarını üstlendiği bu maçı evinden takip etmek zorunda kaldı. Genç yönetici “Kalplerimiz takımımızla. 3 puanla döneceklerine