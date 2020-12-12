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12 Ara 2020 - 14:56- Asayiş G: 12 Ara 2020 - 15:34

Kocaeli'de koronadan 3 kişi öldü

Tüm dünayada etkisi devam eden koronavirüs can almaya devam ediyor. Bugün ilimizde 3 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Ahmet Bozkurt vefat etti

İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde ikamet eden işçi emeklisi Ahmet Bozkurt (72) siroza bağlı Covid-19 nedeniyle yaklaşık 15 gündür tedavi gördüğü KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet Bozkurt’un cenazesi Kent Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Murat Sarı vefat etti

Derince Çınarlı Mahallesinde ikamet eden Aygaz’dan emekli Murat Sarı (68) Covid-19 nedeniyle yaklaşık 4 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Murat Sarı’nın cenazesi Kent Camiinden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Zekiye Cançeker vefat etti

İzmit Cedit Mahallesinde ikamet eden gece bekçisi merhum Abdullah Cançeker’in eşi Zekiye Cançeker (83) Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Zekiye Cançeker’in cenazesi Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.

# İzmit, çocuk, Derince, eğitim

12 Ara 2020 - 14:56 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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