Kocaeli'de koronadan 3 kişi öldü

Ahmet Bozkurt vefat etti
İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde ikamet eden işçi emeklisi Ahmet Bozkurt (72) siroza bağlı Covid-19 nedeniyle yaklaşık 15 gündür tedavi gördüğü KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet Bozkurt’un cenazesi Kent Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
Murat Sarı vefat etti
Derince Çınarlı Mahallesinde ikamet eden Aygaz’dan emekli Murat Sarı (68) Covid-19 nedeniyle yaklaşık 4 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Murat Sarı’nın cenazesi Kent Camiinden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Zekiye Cançeker vefat etti
İzmit Cedit Mahallesinde ikamet eden gece bekçisi merhum Abdullah Cançeker’in eşi Zekiye Cançeker (83) Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Zekiye Cançeker’in cenazesi Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.