Otomobil sürücüsünü silahla gasp ettiler

Alınan bilgiye göre İzmit Alikahya Mahallesinde 10 Aralık 2020 günü meydana gelen olayda, H.A. aracı ile seyir halindeyken, önünün keserek aracını durdurduğu iddia edilen 5 kişi, kendisine silah çekti. Üzerinde bulunan değerli eşyaları alıp, hesabından kendi hesaplarına zorla para aktardı. Ardından da aracını da gasp ederek olay yerinden ayrıldılar. H.A’nın durumu polise bildirmesi üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis ekiplerin yapmış olduğu MOBESE, güvenlik kamerası incelemelerinin ardından olayın zanlıları olarak tespit edilen U.Y., E. T., N. E., M. K. ve M. Y. İzmit'te düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesine sevk edildi.