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12 Ara 2020 - 15:32- Siyaset G: 12 Ara 2020 - 15:33

EMEP: Elektrik faturasında soygunun önü açılıyor

Emek Partisi İl Başkanı Arzu Erkan, yaptığı basın açıklamasında elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin yaptığı harcamaların faturalara yansıtılmasına tepki gösterdi.

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü, elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin yıl içinde temsil ve ağırlama giderleri başta olmak üzere yaptıkları harcamanın faturaya yansıtılmasına tepki gösterdi. Yapılanın aymazlık olduğu vurgulanan açıklamada "Bu uygulamaya bir an evvel son verilmeli, özelleştirildiği günden bugüne; bu uygulama ile elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin vatandaş üzerinden elde ettiği haksız kazanç bir an evvel vatandaşa iade edilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

FATURALAR ŞİŞTİKÇE ŞİŞECEK

Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan imzasıyla yayınlanan açıklamada, her türlü keyfi harcamanın yurttaşa yıkıldığı belirtildi. Vatandaşın soyulduğunu belirten Erkan, "Resmi Gazete’de yayınlanan iki ayrı tebliğle öğrendik ki; elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin yıl içinde yaptıkları temsil ve ağırlama giderleri, üye oldukları derneklere ödedikleri aidatlar, verdikleri ilanların giderleri gibi biz tüketicileri ilgilendirmeyen birçok harcama; bizlerin sırtına yıkılacak ve ödediğimiz faturalar şiştikçe şişecek. Üstelik de bu uygulama 5 yıl daha sürecek.

"AYMAZLIĞIN BU KADARI!"

İlimizdeki elektrik dağıtım şirketi SEDAŞ, bu uygulamayı ‘geçmişte de vardı, süresi 5 yıl daha uzatıldı’ diyerek savunadursun, bu vatandaşın düpedüz soyulduğu gerçeğini, elektrikte özelleştirmenin de bu soygunun önünü açtığı gerçeğini değiştirmiyor. Hem vatandaşa en fahiş fiyatlarla elektrik satacaksınız, yetmeyecek şirketlerin her türlü keyfi harcamasının bedelini yurttaşa yıkacaksınız, bir de utanmadan diyeceksiniz ki 'harcamaları en alt limitten tutuyoruz!' Aymazlığın bu kadarı" dedi. 

VATANDAŞA ÜCRETSİZ SUNULMALI” Milyonları mağdur eden bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini vurgulayan Erkan, " Bu karardan bir an evvel dönülmelidir. Ekonomik kriz pandemi ile derinleşirken, iktidarın yapması gereken vatandaşın mağduriyetini giderecek kararları almaktır. Elektrik kullanımı gibi yaşamsal açıdan zorunlu hizmetler vatandaşa ücretsiz sunulmalıdır" dedi.

# Kocaeli, Vatandaş

12 Ara 2020 - 15:32 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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