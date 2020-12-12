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12 Ara 2020 - 16:03- Gündem G: 12 Ara 2020 - 16:09

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ndeki tüm personel açığa alındı!

İzmit Belediyesi, köpek katliamıyla ilgili soruşturma açılmasının ardından tüm Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ndeki personeli açığa aldığını duyurdu

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İzmit Belediyesi, Yahyakaptan'da meydana gelen köpek katliamıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma açmasının ardından tüm Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ndeki personeli açığa aldığını duyurdu Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yahya Kaptan Mahallesi’nde gerçekleşen köpek ölümleriyle ilgili olarak açılan soruşturma tamamlanana kadar Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışanları açığa alınmış olup tüm çalışmalarına ara verilmiştir. Açılan soruşturma neticesinde ihmali bulunan kim varsa gereken her türlü girişim titizlikle yerine getirilecektir. İzmit Belediyesi olarak yaşanan acı olayın derin üzüntüsünü duyuyor, tüm hayvan severlerin acısını en kalbi duygularımızla paylaşıyoruz."
# İzmit

12 Ara 2020 - 16:03 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Ömer - Belediye başkanının istifasini talep ediyorum bu durum size hiç yakışmadı başkan! O birimide hemen kapatın!

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 12 Aralık 16:30
01

Hakan - Izmit belediyesi Akparti nin olsaydi Sözde hayvan haklari savunuculari marksist kominist enteller sokaga dökülür Türkiye capinda eylemler yapardi.yesinler sizin hayvan sevginizi.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 12 Aralık 16:27

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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