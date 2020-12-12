İzmit Belediyesi, Yahyakaptan'da meydana gelen köpek katliamıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma açmasının ardından tüm Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ndeki personeli açığa aldığını duyurdu Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yahya Kaptan Mahallesi’nde gerçekleşen köpek ölümleriyle ilgili olarak açılan soruşturma tamamlanana kadar Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışanları açığa alınmış olup tüm çalışmalarına ara verilmiştir. Açılan soruşturma neticesinde ihmali bulunan kim varsa gereken her türlü girişim titizlikle yerine getirilecektir. İzmit Belediyesi olarak yaşanan acı olayın derin üzüntüsünü duyuyor, tüm hayvan severlerin acısını en kalbi duygularımızla paylaşıyoruz."