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12 Ara 2020 - 16:55- Gündem G: 12 Ara 2020 - 16:58

3 sokak köpeğinin ölü bulunduğu bölgede uyuşturucu iğne kapsülleri bulundu

İzmit’te bir sitenin içindeki yeşil alanda, 3 sokak köpeğinin uyuşturucu iğne ile vurularak öldürülmesine tepkiler devam ederken, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, olayın yaşandığı bölgede bazı sokak köpeklerinin kayıp olduğunu söyledi.

Demirören Haber Ajansı
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İzmit Yahyakaptan Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde bir sitenin içerisindeki yeşil alanda uyuşturucu iğne ile vurularak öldürülmüş 3 sokak köpeği bulundu. Mahalleli ve hayvanseverler de sokak sokak dolaşıp, sokak köpeklerinin durumunu kontrol etti. Çok sayıda uyuşturucu iğne kapsülü buldu. Kapsüllerin teslm edildiği polis soruşturmayı sürdürüken,  Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, "Yaklaşık 2 haftadır bazı hayvanseverler arayarak, sokak köpeklerinin kaybolduğunu bildirdi. Biz iki gündür kabusu yaşıyoruz, hayvanlarımız cehennemi yaşamış. İki haftadır İzmit kent merkezindeki köpekler cehennemi yaşamış, ben onları koruyamadığımız için özür dilemek istiyorum. Uyumuşuz ve çok güzel uyutulmuşuz. Yahyakaptan dün güne 3 köpeğin cesediyle başladı, uyuşturucu iğnelerle öldürülen. Acımız büyük ve küpeli, küpesiz bazı köpeklerin yok olduğunu duyduk. Hayvanseverler bizi sürekli arayıp, şuradaki köpeğimiz yok, araba mı çarptı bilginiz var mı? Kliniğe mi aldırdınız? diye sorular soruyorlar. Bu olayın sonrasında öğrendik ki iki haftadır İzmit sokakların bir köpek avına çıkılmış ve biz gerekenin bir an önce yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZ KAYBOLMUŞ GİBİ SOKAKLARDA DOLAŞTIK'

Mahallede bulunan diğer sokak köpeklerinin durumunu kontrol etmek için vatandaşların büyük çaba harcadığını söyleyen Ketenağ, şöyle konuştu: "Biz üç tane ölü köpeğimizi gördükten sonra Yahyakaptan Mahallesi sakinleri olarak, çocuklarımız kaybolmuş ya da başına bir şey gelmiş gibi, can havliyle sokak köpeklerini aradık. Hangisi burada, hangisi kayıp diye akşama kadar sokaklarda dolaştık. Şu an iki köpeğimiz kayıp. İzmit merkezde de 2 haftadır birçok köpeğin kaybolduğunu duyduk. Mahalle sakinleri bir süredir yolda yürürken, kaldırımda yürürken uyuşturucu iğne kapsülleri görüyor. Bütün her yer bu kapsüllerle dolu."

# Kocaeli, İzmit

12 Ara 2020 - 16:55 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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