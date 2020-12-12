Erdoğan'dan esnafa müjde! Kiralarda düzenlemeye gidiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, esnaf için kiralarda düzenlemeye gidileceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz. Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde yalnız bırakmadık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız.

"İHTİYACIMIZ OLAN AŞILARIN BAĞLANTILARINI TAMAMLADIK"

Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık.

"SU TASARRUFUNA ÖNEM VERMEMİZ GEREKİYOR"

Kurak bir yıl geçiriyoruz. Yağış oranlarının neredeyse yarı yarıya azaldığı şu dönemde hep birlikte su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor. Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek, barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz. Açılışını yapmakta olduğumuz Gaziantep'in 2050 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak proje, ülkemizin en büyük ikinci projesidir. Suyun doğal eğilme temini sayesinde tek kuruş enerji masrafı yapılmadan şu ana kadar şehrimize 110 metreküp su sağlandı.

"AK PARTİ İKTİDARI DEMEK HİZMET İKTARI DEMEKTİR"

Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik. Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline dönüştürüyoruz. Halen ön hazırlıkları yürütülen 500 hektarlık bir alanda kurulacak lojistik köy projesiyle Gaziantep'e, Mersin ve İskenderun limanlarıyla irtibatlı bir kuru liman kazandıracağız. Kuzey Şehir Projesiyle adeta şehrimiz için yeni bir nefes kaynağı olacak 50 bin konutu daha Gaziantep'e inşa ediyoruz. AK Parti iktidarı demek hizmet iktidarı demektir."