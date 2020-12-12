Aracın bagajından kaçak sigara çıktı 

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 11 Aralık 2020 günü İzmit Akmeşe mahallesinde yapılan yol emniyet ve kontrolünde şüphelenilen bir araç durduruldu. S.A. isimli şahsın kullanmış olduğu araçta yapılan aramada, aracın bagaj kısmında 19 bin 860 adet makaron diye tabir edilen kaçak sigara, 11 bin 200 adet boş makaron, 6 bin 250 adet sigara filtresi, 28 kilo 700 gram kıyılmış tütün ve 1 adet terazi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken S.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.