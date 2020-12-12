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12 Ara 2020 - 18:21- Gündem G: 12 Ara 2020 - 18:23

Büyükgöz’den ozanlarla Karabağ zaferi mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ozanlarla birlikte Azerbaycan’ın Karabağ zaferini kutladı. Büyükgöz’ün mesajı Azerbaycan basınında da yer aldı.

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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz makamında ozanlarla birlikte Azerbaycan’ın Karabağ zaferini kutladı. Yanında ozanlar bulunan Başkan Büyükgöz, “Azerbaycanlı ve Türkiyeli kardeşlerimiz der ki, hangi çılgın Karabağ’a zincir vuracakmış şaşarım, kükremiş aslanlar gibiyim, dağları, ovaları aşarım. Ve artık Karabağ ovasıyla dağıyla aşıldı, siperler kazıldı, yok edildi ve hür. Hür oğlu hür. Bundan böyle Karabağ’ın deli tayları ovalarında dağlarında koşacak. Balaları şehirlerinde, yaylalarında at koşturacak. Hürsün Karabağlı, hürsün Azerbaycanlı, hür oğlu hür olarak ilelebet yaşayacaksın. Var olasın yaşasın Karabağ, yaşasın Azerbaycan, Türkiye.” dedi. Ozanlar Temel Turabi ve Taner Öztürkoğlu ise zafer ve Azerbaycan ve Türkiye’nin kardeşliğini belirten sözlerin içerdiği türküler söyledi. Büyükgöz’ün sosyal medyada paylaştığı mesajı Azerbaycan basınında da yer aldı.
# Gebze

12 Ara 2020 - 18:21 - Gündem

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