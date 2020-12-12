Son dakika şoku! Kocaelispor – Şanlıurfaspor maçı iptal!

Kocaelisporun yarın deplasmanda karşı karşıya geleceği Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını tamamlamış ve maç saatini beklemeye başlamıştı. Ancak akşam saatlerinde Şanlıurfaspor Kulübünden yapılan şok bir açıklama yapıldı. Sarı yeşilli kulüp açıklamasında Bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 14 futbolcumuz 1 masör ve 3 personelimizin testleri pozitif çıkmış olup yarın oynanacak Kocaelispor maçımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.