Benzinde zam beklentisi

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatına pazartesi günü 21 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zammın pompaya 18 kuruş olarak yansıması beklenmekte. İstanbul’da benzinin litresi 7 lira 6 kuruş, Ankara’da 7 lira 10 kuruş, İzmir’de ise 7 lira 12 kuruşa satılıyor.