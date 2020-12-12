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12 Ara 2020 - 21:26- Ekonomi G: 12 Ara 2020 - 21:28

Benzinde zam beklentisi

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere göre pazartesi günü benzinin litre fiyatına 18 kuruş zam bekleniyor.
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Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatına pazartesi günü 21 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zammın pompaya 18 kuruş olarak yansıması beklenmekte. İstanbul’da benzinin litresi 7 lira 6 kuruş, Ankara’da 7 lira 10 kuruş, İzmir’de ise 7 lira 12 kuruşa satılıyor.
# İstanbul

12 Ara 2020 - 21:26 - Ekonomi

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