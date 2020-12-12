4 ilde turuncu, 20 ilde sarı alarm verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kırıkkale, Konya, Karaman ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Kars çevreleri ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Çanakkale, Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı, Burdur'un doğu ve Isparta’nın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısı ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kıyı Ege'de yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Vatandaşlara kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunan Meteoroloji’nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:



* Yağışların; Kıyı Ege, Çanakkale, Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı, Burdur'un doğu, Isparta’nın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısı ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kıyı Ege'de yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 İLDE TURUNCU, 20 İLDE SARI ALARM

Meteoroloji, turuncu uyarı yayınladığı 4 ilde gök gürültülü sağanak yağışın, sarı uyarı yayınladığı 20 ilde de rüzgar ve yağışın etkili olacağını duyurdu.

Turuncu alarmın Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla’da, sarı alarmın ise Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Trabzon, Uşak, Aksaray ve Karaman için yayınlandığı açıklandı.

SARI VE TURUNCU ALARM NEDİR?

Meteoroloji sarı alarm için “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır”, turuncu alarm için de “Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir” ifadelerini kullanmıştı.