Maç yerine antrenman var

Kocaelispor’un Şanlıurfaspor ile oynayacağı maç, Şanlıurfaspor ekibindeki 14 futbolcunun Covid testinin pozitif çıkması üzerine ileri bir tarihe ertelendi. Maçtan saatler önce yaşanan bu şok gelişme üzerine Kocaelispor Kulübü hareket planlamasında fazla bir değişikliğe gitmiyor. Takımın kamp yaptığı otelde Teknik Asbaşkan Yunus Merttürk, Teknik Direktör Erhan Altın ve ekibinin toplantısı devam ediyor. Ağırlıkta olan düşünce şu. Kocaelispor yarın (Pazar) saat 13.00 ya da 14.00’te antrenman yapacak ve pazar gecesini Şanlıurfa’da geçirdikten sonra pazartesi günü kulüp otobüsü ile çarşamba günkü Gaziantep Futbol Kulübü ile kupa maçını oynamak üzere Gaziantep’e geçecek.